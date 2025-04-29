關稅後換台幣匯率被美盯上？ 卓榮泰：已有準備未來是重大挑戰

美國不僅提出對等關稅，甚至在匯率上也緊盯各國，多名立委也的我國目前與美方談判及匯率問題表達關切，對此，央行總裁楊金龍29日表示，長久以來新台幣匯率都是相當動態穩定，目前並沒有獲得美國提出要求我國匯率必須一定要升值，且與關稅談判也並不能混為一談；行政院長卓榮泰則表示，政府已有心理準備，未來匯率是重大挑戰，包括股匯市等調整，都是必須去面臨的。

行政院長卓榮泰29日赴立法院施政報告及備詢，會中國民黨立委許宇甄提到，央行有很高的收入比例來自於美債利息，外傳美國可能會提出海湖莊園協議，要求盟友將美債換成零息債券並且不得轉讓，我國要如何因應？

楊金龍回應，我國央行都有在跟美國財政部溝通，據了解目前並未有此消息。美國現在的關稅議題不僅把他們自己國家的金融市場還有全球金融市場秩序打亂。並強調，我國跟美國財政部溝通是相當順暢，就他自己了解美國目前沒有這項議題。

許宇甄追問，那假設債券到期的話央行是否有因應對國庫的衝擊因應？

楊金龍說，會有兩個做法，首先是喔有的債券是要繼續，或是轉移到其他的，屆時也會做審慎評估，對於這部分央行都有做好因應做法。

許宇甄也提到，美國目前對於匯率操縱國的三項標準中，我國已經占據對美貿易出超逾150億美元，另外就是經常帳順差對GDP比率逾3%，再來就是淨買匯金額對GDP比率逾2%及12個月中有8個月以上持續淨買匯，其中我國已經有兩項，極有可能被列入匯率操縱國觀察名單。

楊金龍說，目前我國只有前兩項，對於後續相關因應，央行都已經有所準備。

許宇甄追問，目前再加上美國高關稅問題，是否我國就可能會因此不好像美方談判，且美方要求台幣要升值。

楊金龍否認，並說明高關稅談判與匯率談判是分開的，傳美國要求台幣升值這件事也不是事實，包括先前美國與日本的談判也並未談到匯率問題。並強調，新台幣一直以來匯率都相當穩定，在許多幣別中，新台幣都是相當穩定。對於後續的相關因應也都已經有擬定相關因應對策。

卓榮泰補充，在跟美方談判過程中的策略就是要降低貿易逆差，透過積極採購、投資來降低貿易關稅逆差降低非關稅貿易障礙。

此外，國民黨立委牛煦庭上午質詢時也有提到有關新台幣升值壓力問題，對此，卓榮泰回應，雖然長期來看，台幣長期是呈現一個比較穩定的狀態，但是現在政府心理已有準備，未來的匯率應該也是一個重大的挑戰，「將來匯率，包括股匯市等等的調整，都是一個必須去面臨的重大挑戰」。

卓榮泰表示，央行長期在掌握台灣匯率的狀態底下，各方面的研判都是有的，只是現在政府並未告訴國人「最不好的狀況」出現時會怎麼樣，因為還不到那個時候。他說，對於匯率變化，央行固定時間都有評估報告出來的。