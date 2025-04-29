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學者：關稅戰震盪 台美國安三角改以經貿為重

中央社／ 台北29日電

美國對等關稅政策引發國際震盪。淡江大學戰略研究所兼任副教授黃介正指出，過去台美關係傳統以「國安三角」為重，但關稅大戰反而由美國經貿單位決定，台灣政府最大挑戰是要知道美國決策思維，以及中國大陸面對美國的應對方案。

對外關係協會今天舉辦「美國總統川普就職百日座談會」，邀請黃介正、東吳大學端木愷校長講座教授林碧炤、政大外交系兼任教授鄧中堅、對外關係協會資深顧問謝武樵、台灣產經建研社理事長洪奇昌、國民黨立委林沛祥等人與會。

林碧炤指出，川普（Donald Trump）心裡有很古典的經濟思想與地緣政治理念，也因此會相信關稅武器，並喊出要加關稅是要把美國財政赤字歸零，且要讓美國汽車場重新開門、讓大家有工作等，川普要在明年期中選舉前兌現這兩個訴求，壓力不小。

黃介正認為，美國整體作戰的邏輯很簡單，就是要維持美國作為第一霸權的位置不被挑戰，因此目前關稅戰只是手段，為的是減緩美國因國債、貿易赤字等問題下墜速度，「只是退燒，但還不一定能治病，後面還要去做」，而川普出手這麼快就是為因應明年11月美國期中選舉，這會影響川普施政力道。

黃介正說，過去台美關係傳統都是看美國國安會、國務院與國防部的「國安三角」，但關稅大戰反而由美國財政部、商務部與美國貿易代表三角決定，與過去熟悉模式已不同，因此現在台灣政府最大挑戰是要知道美國決策思維、預先掌握下一階段重點，也要知道北京政府面對川普2.0的決策思維、優先應對方案等。

謝武樵說，川普的美國優先與「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的唯一阻礙就是中國，因此川普在關稅戰凸顯中國，對盟邦祭出增加軍費與關稅戰也只是藉機吸血，以應對中國，美中對峙可能是形成新冷戰的格局開始。因此，台灣應持續努力讓傳統的美國盟邦對台海和平穩定的關注不要散掉，也要注意台灣想參加的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等組織會不會受波及。

洪奇昌提出，川普關稅戰略是否會讓中國「草船借箭」獲利，有幾個觀察重點，首先是中國內部面對地方財政等經濟壓力，但美國關稅政策啟動，有利中國國家主席習近平鞏固內部與進行反美動員，也因川普治理能力看似不夠成熟，在美國威脅之下，是否會使中國決策顯得更加理性負責。

洪奇昌也說，中美經濟貿易如果因這次貿易戰後持續脫勾，且若美國經濟沒有提升，美國是否有足夠的準備與意志力面對台海與東北亞可能形式的改變。

洪奇昌認為，台灣談判時應多看看日本對美談判策略，關稅戰僅僅是個地震，如果往後川普外交政策繼續往這方向走，很可能帶來台海與東北亞地緣政治的海嘯。

他說，目前美中針對關稅戰，在短時間內都有傾向緩和意願，因為美國經濟在關稅政策震盪下，仍必須面對2026期中選舉並創造有利經濟形式，北京政府也會以內部經濟為主，因此美中在全球戰略競爭下，會基於各自需要進行風險控管，避免緊張對立持續升溫，造成意外衝突。

川普 關稅

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