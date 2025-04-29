美關稅衝擊！團體旅遊報名降8%企業獎勵3分之1觀望 業者盼恢復1億補助

交通部今邀集旅行業相關公協會理事長，針對美國川普關稅政策對台觀光產業的影響與應對進行討論，業者指出，先前觀光署編列預算補助23家公協會，以提升旅遊品質、產業轉型等作業，盼今年能恢復，也有業者指出，單純旅遊補助無法解決目前困境，中央應從先優化觀光軟硬體。

交通部長陳世凱表示，現在台灣觀光產業已突破過去僅依照單一市場，而是積極走向世界，並持續讓世界看見台灣。盡管目前美國關稅政策未明，且尚未對我國觀光產業造成直接立即的影響，但未來潛在衝擊不可忽視。

品保協會理事長張永成肯定觀光署針對未來可能面對的影響愈做評估，但也指出，過去觀光署使用觀光發展基金，推出「促進旅行業發展方案」補助，針對提升旅遊品質、多元行銷、產業轉型升級等，提供全台22家旅行公會及品保協會每年1億的補助金費。

張永成說，該方案試辦自2021年至2023年止，如今面對川普關稅政策，雖尚未有明顯衝擊，但比較相同產品，今年團體旅遊比去年的報名率降低8％；另外，企業獎勵（海、內外）有1/3在觀望，因此希望可以恢復補助。

張永成表示，會議中陳世凱承諾會恢復補助方案，但礙於經費問題，補助方案要恢復到何種程度還需再研議，並會在今年7月底前提出具體方案；體諒交通部有預算問題，希望未來若恢復可以額外編列預算，至於每年補助多少錢？張永成笑說，當然是愈高愈好。

台灣觀光協會韓國市場召集人王全玉說，單純的旅遊補貼無法解決旅行業所面臨的困境，應從優化觀光軟硬體方面著手，讓台灣真正成為炙手可熱的旅遊景點。另有業者代表於會中還提出諸多建議，像是觀光人才的培育、旅行社與航空公司的合作模式等。