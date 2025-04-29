關稅戰衝擊 卓揆稱時機未到：還沒告訴國人最不好的狀況

因應美國政府對等關稅政策，朝野關切談判進度。國民黨立委牛煦庭今質詢時要求政府強硬以對，守住台灣就業、人才與社會安定，避免台灣被軟土深掘。行政院長卓榮泰答詢表示，會爭取國家利益，維持產業國際競爭力。立法院長韓國瑜也讚牛煦庭的質詢「精彩絕倫」。

卓榮泰今率內閣成員赴立法院施政報告並備詢。牛煦庭指出，美國總統川普說台灣偷走晶片製造業，宣布關稅後更羞辱全世界國家，稱大家都要求著跪著他談判（Kiss his ass），台灣是其中拜託他要談判的人嗎？

卓榮泰表示，絕對不會承認台灣偷走任何國家高科技產品，台灣是靠自己產業高科技人才、研發努力生產製造。被追問這樣的言論算不算羞辱台灣？卓僅說，他是對全世界講，這次關稅只有一套公式一個計算結果，對大家都是同樣的狀況。政府在爭取最佳時間，用備妥方案去跟美國談判，這是基於雙方互惠對等公平原則。

牛煦庭認為，台灣的產業危機不只來自關稅，企業外移、台幣升值才是產業界最大的挑戰。卓揆表示，雖然台幣長期呈現穩定狀態，但他們有心理準備，未來包括股匯市等的調整，都是必須面臨的重大挑戰。被問及政府對產業衝擊有無兵推，卓揆答，央行長期掌握台幣匯率狀態，各方面的研判都有，「只是現在沒有告訴國人，最不好的狀況出現會是怎麼樣」，因為還不到那個時機。

牛煦庭說，美國要求台幣升值會對我國產業出口競爭力造成嚴重衝擊，他以桃園市龜山、蘆竹為例，伺服器、印刷電路板產業將是首要遭受衝擊對象，政府應該要有正確的因應策略，對焦匯率上升及產業外移造成的壓力。

經濟部長郭智輝答詢表示：這次關稅對產業評估，若以32%關稅的命題來假設，影響產業大概5%，約影響12.5萬就業人口，受影響程度在3％至14%。

牛煦庭表示，國際談判是雙層賽局，對外談判、對內要溝通，內部壓力是政府對外的談判籌碼；他具體要求政府談判必須嚴守產業外移、國內就業機會、匯率政策、食品安全，這幾條線絕對不能放手。

他建議，政府應對美展現強硬的談判態度，只有敢開口、敢拒絕，才能達到雙贏的談判結果。並舉出巴西朝野團結速修「經濟互惠法」，要求政府對美談判須基於對等原則，也授權政府關稅報復。2018年公平會副主委彭紹瑾也曾強硬對美國高通開罰234億元，最後高通承諾繳納23億元罰單，外加五年內投資7億美金，總共投資14億美金。

牛煦庭說，當今政局若對美關係提出質疑，動輒被扣上賣國大帽；而應該負責的政府，卻是對內要求盲信、對外一味盲從。賴政府還有時間修正，沒有守住中華民國利益才是真正的賣台行為。