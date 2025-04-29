廖偉翔盼普發現金刺激消費 卓榮泰：承平時代可考慮

美國對台祭出32%對等關稅，目前暫緩90天，期間課徵10%關稅。國民黨立委廖偉翔在總質詢時詢問行政院長卓榮泰，是否透過普發現金的方式，刺激國內消費？卓榮泰答詢表示，在承平時代，普發現金也許是一個考量方式，但在面對國際上大的經貿情勢改變，必須用舉國力量，做整體開發與建設。

立法院會今天對行政院長卓榮泰提出施政方針及施政報告繼續質詢，廖偉翔關注美國高關稅對台的經濟影響。廖偉翔指出，我國經濟命脈分三部分，分別為貿易、投資、消費，現在貿易遇到很大的衝擊，而外國到台灣投資在2022年到2023年也衰退非常多，約10多%至20%，所以是不是可以透過在野倡議的普發現金的方式，刺激消費？

卓榮泰坦言，普發現金在我國過去也用過，在一個比較承平的時代，沒有因應國際巨變的時候，普發現金也許是一個考量的方式，但今天面對的是一個國際大的經貿情勢的改變，政府必須用舉國的力量，放在同一個比較可觀的數字上面，去做國家整體的開發跟建設，對弱勢族群、對產業做極大的協助，才能達到目的。

廖偉翔擔憂台灣若比照「美墨加協定」（USMCA）和美國從零關稅開始談，因台灣同屬世界貿易組織（WTO）會員國，如果我國跟美國有任何產品零關稅的話，是不是代表其他會員國也可以比照辦理？他並質疑這是行政部門深思熟慮後的談判策略嗎？

卓榮泰表示，從零關稅談起，是政府在談判開始的一個態度，政府知道WTO有一次性，談判程序也一直在進行當中，政府會備妥豐富而完整的談判方案，放到談判桌上面去談。

廖偉翔也引述新加坡前總理李顯龍的演講，指李顯龍說美國正在拆解WTO所架構的世界貿易體系，但新加坡在面對這個危機，有跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），台灣是否能順利加入？

卓榮泰說，每個國家因應不同階段的國家危機跟情勢，都有它解決的方式，而我國在國際政治上的地位特殊，如果能多加入多邊的經濟組合，對我國是好的，所以CPTPP一直是政府在努力的方向，但因「奧克蘭原則」，所有會員必須一致，要達成高度共識是最難的。