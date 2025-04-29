聽新聞
0:00 / 0:00

卓揆為4100億特別預算拜會朝野黨團 黃國昌嗆表現令人失望

聯合報／ 記者黃婉婷李成蔭林銘翰／台北報導
行政院長卓榮泰（左二）昨為因應國際情勢所提出的特別條例預算拜會立法院朝野黨團，民眾黨團總召黃國昌（左三）率黨籍立委接待。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰（左二）昨為因應國際情勢所提出的特別條例預算拜會立法院朝野黨團，民眾黨團總召黃國昌（左三）率黨籍立委接待。記者潘俊宏／攝影

行政院長卓榮泰昨赴立法院拜會朝野黨團爭取支持四一○○億元「強化安全韌性」特別條例，民眾黨團總召黃國昌開嗆卓揆表現令人失望；國民黨團總召傅崐萁稱，只要清楚交代規畫「將做行政院後盾」；民進黨團則酸傅崐萁面對罷免才討拍裝乖。

卓揆昨由政院秘書長龔明鑫、發言人李慧芝陪同前往立院拜會。卓榮泰透露，對美談判爭取國家最大利益、維持產業競爭力，最低限度是不高於競爭國家的關稅；他也舉例國土安全面向，有意規畫新建巡防艦艇、強化台灣海域監偵。

卓揆到民進黨團拜會時氣氛和諧，前往國民黨團時也未如外界預料飄出火藥味，傅崐萁還到門口迎接、以咖啡杯「乾杯」。

卓揆說，特別條例草案是因應國際情勢，納入民生穩定物價、關懷弱勢、強化國土安全韌性面向，待特別預算通過後將分三年編列，財源全數移用以前年度歲計賸餘支應，沒有舉債。針對在野質疑撥補台電千億元是偷渡，他說，這是為穩定物價、健全台電財政，消除企業憂慮。

傅崐萁表示，只要對民眾有益、產業能紓困，國民黨團願意全力支持，但此次支持產業僅占比百分之廿三，其他三面向因總預算解凍案正在進行，若非緊急事項，是否透過提追加預算或其他方式？

傅崐萁 卓榮泰 川普 關稅 黃國昌

延伸閱讀

花蓮罷免傅崐萁連署書破2.6萬份 罷團預計5月2日送件

朱立倫嗆罷免彈劾賴總統 黃國昌：下台已是多數人心聲

傅崐萁喊「當行政院後盾」 綠黨團：面對罷免討拍裝乖

影／卓揆拜會強調特別預算沒舉債 傅崐萁：納稅錢應用刀口

相關新聞

卓揆為4100億特別預算拜會朝野黨團 黃國昌嗆表現令人失望

行政院長卓榮泰昨赴立法院拜會朝野黨團爭取支持四一○○億元「強化安全韌性」特別條例，民眾黨團總召黃國昌開嗆卓揆表現令人失望...

卓揆：對美關稅談判 最低限度爭取稅率不高於競爭對手

因應美國政府對等關稅政策，行政院長卓榮泰今天拜會朝野黨團，力拚在最短時間通過特別條例。卓榮泰向民眾黨立委表示，為了維持電...

卓榮泰：特別預算是因應後關稅洗產地、資通安全需求

行政院長卓榮泰今天為「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案拜會立法院朝野黨團，他表示，此次特別條例不只是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。