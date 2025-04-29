卓揆為4100億特別預算拜會朝野黨團 黃國昌嗆表現令人失望

行政院長卓榮泰昨赴立法院拜會朝野黨團爭取支持四一○○億元「強化安全韌性」特別條例，民眾黨團總召黃國昌開嗆卓揆表現令人失望；國民黨團總召傅崐萁稱，只要清楚交代規畫「將做行政院後盾」；民進黨團則酸傅崐萁面對罷免才討拍裝乖。

卓揆昨由政院秘書長龔明鑫、發言人李慧芝陪同前往立院拜會。卓榮泰透露，對美談判爭取國家最大利益、維持產業競爭力，最低限度是不高於競爭國家的關稅；他也舉例國土安全面向，有意規畫新建巡防艦艇、強化台灣海域監偵。

卓揆到民進黨團拜會時氣氛和諧，前往國民黨團時也未如外界預料飄出火藥味，傅崐萁還到門口迎接、以咖啡杯「乾杯」。

卓揆說，特別條例草案是因應國際情勢，納入民生穩定物價、關懷弱勢、強化國土安全韌性面向，待特別預算通過後將分三年編列，財源全數移用以前年度歲計賸餘支應，沒有舉債。針對在野質疑撥補台電千億元是偷渡，他說，這是為穩定物價、健全台電財政，消除企業憂慮。

傅崐萁表示，只要對民眾有益、產業能紓困，國民黨團願意全力支持，但此次支持產業僅占比百分之廿三，其他三面向因總預算解凍案正在進行，若非緊急事項，是否透過提追加預算或其他方式？