卓揆：拚稅率低於競爭國家

行政院長卓榮泰昨（28）日表示，對美談判過程，政府堅持爭取國家最大利益、維持產業國際競爭力、維護食品安全及市場秩序，並兼顧國際標準等五大原則，期望交涉過程中，能取得最低限度、最合理、且低於競爭國家的關稅稅率。

卓榮泰昨日率行政院秘書長龔明鑫、發言人李慧芝、副秘書長王貴蓮前往立法院拜會朝野黨團。卓榮泰表示，行政院日前通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，並送交立法院審議，此次拜會希望能尋求朝野黨團支持。

美國川普政府與各國展開對等關稅談判，朝野黨團關注我國談判進度。卓榮泰指出，台美雙方11日啟動第一次視訊會議時，已討論對等關稅、排除非關稅貿易障礙及出口管制等議題，其中有關出口管制部分，因涉及「洗產地」違規轉運及低價傾銷等事項，我方必須嚴防台灣周遭海域，避免不肖人士透過非法管道輸入貨品。

卓榮泰強調，爭取國家最大利益、維持產業界國際競爭力、維護國人食品安全及交易市場秩序，並兼顧國際標準與科學證據，一直是對美談判團隊所堅持原則，未來在談判交涉過程中，希望能取得最低限度、最合理且低於我國競爭國家的關稅稅率。