卓揆：拚稅率低於競爭國家

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

行政院長卓榮泰昨（28）日表示，對美談判過程，政府堅持爭取國家最大利益、維持產業國際競爭力、維護食品安全及市場秩序，並兼顧國際標準等五大原則，期望交涉過程中，能取得最低限度、最合理、且低於競爭國家的關稅稅率。

卓榮泰昨日率行政院秘書長龔明鑫、發言人李慧芝、副秘書長王貴蓮前往立法院拜會朝野黨團。卓榮泰表示，行政院日前通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，並送交立法院審議，此次拜會希望能尋求朝野黨團支持。

美國川普政府與各國展開對等關稅談判，朝野黨團關注我國談判進度。卓榮泰指出，台美雙方11日啟動第一次視訊會議時，已討論對等關稅、排除非關稅貿易障礙及出口管制等議題，其中有關出口管制部分，因涉及「洗產地」違規轉運及低價傾銷等事項，我方必須嚴防台灣周遭海域，避免不肖人士透過非法管道輸入貨品。

卓榮泰強調，爭取國家最大利益、維持產業界國際競爭力、維護國人食品安全及交易市場秩序，並兼顧國際標準與科學證據，一直是對美談判團隊所堅持原則，未來在談判交涉過程中，希望能取得最低限度、最合理且低於我國競爭國家的關稅稅率。

川普 關稅

延伸閱讀

藍白支持挹注產業 反對撥補台電1000億

行政立法協調會報聚焦特別條例 吳思瑤盼立院速排審

卓揆：對美關稅談判 最低限度爭取稅率不高於競爭對手

4100億特別預算 卓榮泰：用歲計賸餘不舉債

相關新聞

中經院估台對等關稅降至20%

美國總統川普大打關稅戰，撼動全球經貿，台灣深受衝擊。中華經濟研究院院長連賢明表示，川普以對等關稅百分之十為「地板價」，對...

卓揆為4100億特別預算拜會朝野黨團 黃國昌嗆表現令人失望

行政院長卓榮泰昨赴立法院拜會朝野黨團爭取支持四一○○億元「強化安全韌性」特別條例，民眾黨團總召黃國昌開嗆卓揆表現令人失望...

中經院：爭取 ICT 鏈關稅豁免 研判整體最終稅率15%~20%

美國總統川普上任100日，中經院昨（28）日舉行「川普關稅風暴 智庫視角 X 政策對應」研討會，中華經濟研究院長連賢明研...

卓揆：拚稅率低於競爭國家

行政院長卓榮泰昨（28）日表示，對美談判過程，政府堅持爭取國家最大利益、維持產業國際競爭力、維護食品安全及市場秩序，並兼...

卓揆：對美關稅談判 最低限度爭取稅率不高於競爭對手

因應美國政府對等關稅政策，行政院長卓榮泰今天拜會朝野黨團，力拚在最短時間通過特別條例。卓榮泰向民眾黨立委表示，為了維持電...

卓榮泰：特別預算是因應後關稅洗產地、資通安全需求

行政院長卓榮泰今天為「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案拜會立法院朝野黨團，他表示，此次特別條例不只是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。