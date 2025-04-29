中經院：爭取 ICT 鏈關稅豁免 研判整體最終稅率15%~20%

美國總統川普上任100日，中經院昨（28）日舉行「川普關稅風暴 智庫視角 X 政策對應」研討會，中華經濟研究院長連賢明研判，川普對台灣目標稅率，10%是地板價，但台灣對美國順差大，最終稅率可能落在15%至20%。

不過比起稅率高低，爭取ICT產品關稅豁免，對台灣更重要。連賢明分析，台灣出口到美國的產品中，約有七成屬於資通訊（ICT）領域，因此必須特別努力爭取電子供應鏈的關稅豁免。

連賢明指出，台灣電子產業供應鏈非常龐大，也相當複雜，要在短時間內移轉到美國有困難，台灣可利用這項優勢，爭取電子產業、半導體產業較長豁免時間，台灣也需向美國說明，台美願意合作與投資，只是需要時間。

連賢明並示警，有部分聲音希望台灣與美國談判應該「硬起來」，但他認為「千萬不要開玩笑，真的不要想硬著幹，應避免與美國對抗。」

連賢明分析原因，首先，美國已是台灣最大貿易夥伴；其次，台灣對美國的貿易順差，已經是排名第五、第六；第三，台灣近幾年對美國貿易順差持續增加，主要因台灣加入AI供應鏈，對台灣整體經濟影響加大。

連賢明強調，台灣跟美國談判務必「審慎回應」，不宜向美國太激烈表達或抗議稅率問題，畢竟以台灣當前經濟體規模與對美國產業依賴，這樣做並非聰明作法。

連賢明表示，在關稅談判上，不宜幻想台美友好的特殊優惠，更重要的是去爭取公平稅率，必須要求台灣的稅率與日本、南韓接近，才不會讓台灣因為稅率差距而失去競爭優勢。

至於川普對台灣的目標稅率是多少？連賢明指出，10%應該是地板價，但往上調比較可能，尤其是對美國貿易順差較高的國家，因此他研判台灣稅率應會落在15%至20%，當然希望台灣儘量往10%爭取。