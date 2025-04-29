中經院估台對等關稅降至20%

美國總統川普大打關稅戰，撼動全球經貿，台灣深受衝擊。中華經濟研究院院長連賢明表示，川普以對等關稅百分之十為「地板價」，對台灣的目標稅率應為百分之十五至廿。他說，台灣談判重點在於爭取到電子供應鏈豁免，這部分的影響將比關稅稅率更大，因台灣輸往美國的產品中有七成為ＩＣＴ產品。

中央大學台經中心執行長吳大任則說，儘管川普宣布對等關稅暫緩九十天，但他預期台灣的對等關稅稅率若能夠從原先的百分之卅二降至百分之廿就不錯了。另外，川普日前也放話將對半導體另外課稅，而從川普發言推測，他預期未來台灣要面對的半導體關稅應不會太低，稅率百分之廿五的可能性很高。

中經院昨天舉辦「川普關稅風暴 智庫視角ｘ政策對應」研討會，連賢明表示，美國是台灣重要貿易夥伴之一，而台灣對美貿易順差也達到全球第五、六位，主要是受到台灣對美輸出ＡＩ供應鏈相關產品。基於這些基礎，台灣可審慎因應美國關稅措施，若太過劇烈、激烈抗議關稅，並非聰明作法。

連賢明：要避免與美對抗

連賢明指出，川普多次提高關稅時，多半以百分之廿五為基準，這次對等關稅中，針對最可能與美國硬碰硬的歐盟，祭出稅率為百分之廿。而川普個人最鐵（親近）的盟邦以色列，對等關稅稅率則是在百分之十七。他建議，台灣若能爭取電子供應鏈豁免，這個影響將比單純關稅來得大，因台灣輸往美國約七成都是ＩＣＴ產品，且電子供應鏈複雜，難以短時間內移至美國。

至於美中對峙持續，台灣該如何因應，連賢明說，台灣所處角色很微妙，因此面臨複雜的問題。他提醒，台灣要避免與美國對抗，「千萬不要開玩笑」，現在也不該明確表態，現階段應把重點放在與美談判，再視情況決定回應的策略和方向。他直言台灣的經濟體沒大到可直接跟對方叫牌，與川普對抗，對台灣在談判時不見得有利。

吳大任：下半年衝擊浮現

連賢明建議，台灣可早點掛號，但不見得早談判，讓中國大陸、加拿大及歐盟等大國先談，台灣政府可積極溝通，但不需要急著把牌打出去。同時，川普關心洗產地問題，這也將造成供應鏈重組，我方政府都應留意。

而受關稅戰影響，中央大學台經中心昨公布四月消費者信心指數（ＣＣＩ）為六十八點二一點，較上月下降三點六五點，創近一年新低。不僅總指數顯著下跌，六項子指標也全數下挫，其中又以投資股市信心跌最多，重摔十一點二五點。

吳大任表示，他看待對等關稅的發展並不樂觀，他預期不用等到明年，今年下半年各種關稅衝擊很快就會一一浮現。他說，現在好像只是股市受影響，但許多家庭都有投資股市，加上高關稅將對台灣產業基本面帶來重大衝擊，不少廠商的投資都已暫緩，緊接而來的恐怕是無薪假、失業潮也可能蔓延至勞動市場，進而影響家庭所得，「未來半年家庭經濟狀況」指標將是觀察重點。