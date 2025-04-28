卓揆：對美關稅談判 最低限度爭取稅率不高於競爭對手

因應美國政府對等關稅政策，行政院長卓榮泰今天拜會朝野黨團，力拚在最短時間通過特別條例。卓榮泰向民眾黨立委表示，為了維持電價穩定，需要撥補台電1000億元，對美談判爭取國家最大利益、維持產業競爭力，最低限度則是不高於競爭國家的關稅。

行政院會上周通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，草案規模為新台幣4100億元，其中930億元預計用於挹注「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，卓榮泰今天上午依序拜會民進黨團、國民黨團與民眾黨團，親自向朝野立委說明特別預算內容。

卓榮泰在拜會民眾黨團時表示，政府因應國際局勢提出特別條例，並非單純針對美國關稅貿易，因此選擇擴大880億內容項目，而在國土安全韌性、民生物價穩定及照顧弱勢等方面，政府原本就有意移用前年度歲計賸餘，連同美國關稅政策提出特別條例。

卓榮泰指出，政府編列預算補助台電1000億元，過去的確引起相當多質疑，然而經過多場產業座談會，業者大多希望不要漲電價，以免造成關稅與電價的雙重衝擊，政府力求台電財務健全，未來能夠繼續穩定經營，採取挹注有助於穩定電價，同樣屬於關稅相關重大議題。

卓榮泰說，特別預算規模達到4100億元，很多議題跟項目都與關稅相關，不會透過舉債增加債務，目前的財政能力做得到，希望立法院用最快的速度通過特別條例，接下來也會再把詳細預算送到國會審議，「請求各黨團理解支持，我們用最快的速度，朝野合作通過特別條例。」

不過，民眾黨團副總召張啓楷提醒，政府必須傾聽民意，立法院刪除撥補台電1000億元，行政院又打算灌水偷渡放回來，過去也不是沒有補貼，問題就是洞越補越大，對於人民相當不尊重。任何支持產業的項目，民眾黨團會強力支持，前提是必須遵守財政紀律。

民眾黨團總召黃國昌則說，行政院至今仍未提出衝擊影響評估，民眾黨團尊重對美談判策略，但是需要國會與社會共同參與，政府投入資源協助產業勞工，民眾黨團也百分之百支持，「但是作為國會議員，除非閉著眼睛喊口號投票，負責任的方式是站在人民立場合理把關。」

卓榮泰回應，產業界希望電價維持穩定，這就是眼前碰到的問題，未來的能源政策當然可以討論，但是唯有挹注台電才能平緩問題，至於談判團隊堅守的幾項原則，包括爭取國家最大利益、維持產業國際競爭力，尤其是國人的食品健康與消費習慣，談判團隊也會極力爭取。

卓榮泰也說，現在努力的重點在於談到最合理的關稅，最低限度是不高於其他主要競爭國家，而台美首次視訊會議進行順利，特別預算分成三年編列，至於第一年要怎麼編，請給政府多一點時間，「我們會把第一年編足，重點在第一年」，希望朝野共同為支持產業人民努力。

隨後，民眾黨團舉行會後記者會，黃國昌受訪時直言，卓榮泰今天率隊拜訪民眾黨團，然而對於他們的表現失望透頂，「只拿了3頁資料、9項條文就來要4100億」，就連今年要編列多少預算，行政團隊竟然還要想一想，政府怎能能夠如此不負責任，已經到了令人瞠目結舌的狀態。

張啓楷則說，全民關注度過高關稅衝擊海嘯，民進黨政府卻還在想著大撒幣，錢應該要花在刀口上，其中930億應對高關稅，民眾黨團絕對強烈支持，如果需要更多也都會支持，問題是許多借屍還魂的項目，例如撥補台電1000億元一定要砍掉，不要違反預算法跟財政紀律。