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卓榮泰：特別預算是因應後關稅洗產地、資通安全需求

中央社／ 台北28日電

行政院長卓榮泰今天為「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案拜會立法院朝野黨團，他表示，此次特別條例不只是針對關稅貿易政策的調整，是因應國際情勢，以及後關稅代因應洗產地、違規轉運及國家資通安全的重大需求。

為因應美國對等關稅政策，行政院24日院會通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，草案預算規模為新台幣4100億元，將用於提供企業金融支持、提升產業競爭力，以及挹注台電與勞健保基金。

卓榮泰今天在行政院秘書長龔明鑫陪同下，拜會立院朝野黨團，首站抵達民進黨團，短暫寒暄後，隨即向媒體說明。

卓榮泰說明，這次特別條例整個名稱意義就在於「因應國際情勢」，而不是只針對美國關稅貿易跟世界貿易秩序重整課題，內容與過去向外界說明的支持產業、安定就業等9大面向、20項措施的內容「更寬更廣」，金額也達到新台幣4100億元。

卓榮泰表示，政府本來就有一套要如何善用民國113年度歲計賸餘的規劃，要用於國土韌性、民生物價平穩及弱勢照顧等3區塊，現在把支持產業加進來，就成為24日行政院會通過的特別條例。

卓榮泰指出，特別條例有4大主軸，分別是支持產業、安定就業、照顧民生及強化韌性。

卓榮泰解釋，外界比較清楚是先前向外界說明過的支持產業、安定就業的9大面向與20項措施，原來是因應美國關稅政策及世界貿易秩序的調整，政府第一個步驟，先就支持產業完整合理設計出來，隨後再進行談判內容及方案的備妥，然後談判啟動。鄰近國家日本，最近也持續推出支持產業的各項國內振興方案，跟行政院方向一致。

針對在野黨質疑的撥補台電預算，卓榮泰回應，總統賴清德與他在10幾場產業座談會中，屢屢聽到產業希望電價要能夠穩定，不要在關稅衝擊下而有電價調整，如果能挹注台電1000億元，讓台電財務健全，絕對有助於平穩物價與電價，有助於未來電價費率審議會納入考量。

此外，針對強化國土防衛能量，卓榮泰提到，資通訊安全問題一直是台灣很大的威脅，未來在建造國軍共同的協作平台、擴大雲端服務、建立雲端資料中心與提升資安防護能力，都編列在強化安全韌性項下科目。

卓榮泰表示，他要再度強調，特別條例不只是針對關稅貿易政策的調整，是整個國家因應國際情勢，以及後關稅時代因應洗產地、違規轉運及國家資通安全的重大需求。

川普 關稅

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