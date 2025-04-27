卓揆為特別條例拜會立法院 政院：盼獲得朝野黨團支持

為因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性，行政院會日前拍板4100億元的特別條例，引發在野質疑浮編。行政院長卓榮泰明天將赴立法院拜會朝野黨團，政院人士指出，特別條例是針對台灣情勢做出全方位因應，盼透過會商，讓立法院充分瞭解國家需求，也期待獲得朝野黨團支持。

強化安全韌性特別條例草案分為3大面向，930億元用於產業支持面向；國土安全韌性編列1500億元，用於提升海巡設施以及強化資通環境與設備，增加備援韌性；社會支持部分為1670億元，其中包括弱勢照顧70億元、培育高教人才200億元。

另匡列撥補健保基金200億元、勞保基金100億元，另為穩定物價健全台電財政，提出挹注台電1000億元。

根據行政院規劃，卓揆明天9時將拜會民進黨團，9時30分拜會國民黨團，10時拜會民眾黨團。

政院人士表示，台灣在面臨美國調整全球對等關稅之際，政府必須縱觀複雜多變的國際情勢、橫剖台灣社會、產業及民生在此階段最迫切的需求，做好最充足的準備，因此政院於4月24日提出強化安全韌性特別條例，做出全方位的因應。

針對特別條例欲撥補台電1000億元遭在野抨擊，行政院發言人李慧芝日前說明，撥補台電主要是盼強化台電財務結構、調節能源價格，就此穩定民生物價，降低業者憂慮。

另針對藍營質疑培育高教人才、關懷弱勢項目不明，政院人士指出，在當前國際經貿與產業快速變遷的趨勢下，強化高等教育人才培育成為當務之急，盼在特別條例支持下，透過「強化國際人才延攬及留任」措施，針對國家重點領域的需求高教人才提供獎金加以延攬；並「支持高教與產業合作」，規劃大學與產業以共聘方式延攬優秀大學教師，期望能為台灣培養能符應未來社會及國家發展所需用的人才。

政院人士表示，美國持續調整關稅政策，政府除了減輕產業的負擔外，也需要協助弱勢，將透過「補助強化獨居老人關懷服務計畫」，強化關懷支持並加強送餐服務，擴大推動獨居老人關懷送暖政策；此外，也會「加發弱勢生活補助」，辦理關懷弱勢加發低收入戶、中低收入戶、身心障礙者、中低收入老人、弱勢兒童及少年，以及特殊境遇家庭等生活補助經費。

至於國土防衛預算遭質疑與關稅無關，政院人士表示，在複雜國際情勢及地緣政治下，台灣海空持續遭到灰色挑戰，需要強化提升國土防衛及海岸巡防及其他重要防衛設施，如整建各式庫儲設施，以及規劃新建巡防艦艇，強化勤務執行功能，以提升應對灰色地帶侵擾及可在惡劣天候下出勤效能。

該人士提到，除此之外，更需強化台灣海域監偵能力，規劃新建不同任務所需的無人載具，提升立體偵蒐設備。

該人士另稱，根據數發部去年統計，台灣每1秒鐘就會遭受1.5萬次網路攻擊，是其他國家的四倍，為此，政府必須要提升資通作業的環境及設備，建構雲端資料中心，強化備援及韌性，藉由軟、硬體的升級，強化運作效率以及備援韌性。

假使卓揆拜會後在野仍對預算有所質疑，未來是否會通過其他管道與在野溝通。政院人士強調，現階段政院期望能透過明日的會商，讓立法院能夠充分瞭解國家的需求，也期待能夠獲得立法院的支持。