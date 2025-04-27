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立院跨黨派訪美團將明啟程 王定宇曝三大交流議題　

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普對等關稅政策仍在90天暫緩期，立法院跨黨派訪美團將於今明兩天陸續赴美訪問。台美國會議員聯誼會共同會長、民進黨立委王定宇指出，此行將觸及台灣安全經貿關稅及深化雙邊供應鏈合作等議題，他身為團長，會把將朝野間不同想法呈現給華府了解。

立法院跨黨派訪美團中，在野陣營包括立法院副院長江啟臣、國民黨立委張智倫、黃健豪及民眾黨立委林憶君，一行人將與今晚搭乘同一航班赴美，而民進黨立委王定宇、邱議瑩及張雅琳則於明日出發。

王定宇說，朝野訪團4月29日將於華盛頓正式拜會，拜訪對象涵蓋美國參眾兩院國會議員及部分行政官員，並與對川普政府有影響力的智庫進行意見交換。

針對會談主題，他首先提及「台灣安全」，包括台灣在印太地區第一島鏈的重要性、提高國防預算及台美互相合作，另就「對等關稅」議題，期盼能促進台美間的了解，協助行政部門在談判上，能達成台美之間的互利共榮結果。

王定宇認為，台灣與以色列等國被美方列為第一輪談判對象，這是正向訊息，盼透過交流，使美方了解，無論在台積電或其他產業，台美間互動相當密切，台灣每增加一分利益，美國的利益也會倍增，應合作努力創造雙贏，越早確認對等關稅的結果、達成共識，對台灣來說是經濟的重大利多。

除了安全和經貿關稅議題，王定宇提到，屆時將與美國就雙邊市場、供應鏈及安全合作上如何進一步深化整合。美國是台灣最重要的對外關係，台灣又是印太地區的重中之重，台美互利雙贏，不僅對兩國有好處，對印太地區、亞洲及區域，都有和平和經濟上的利多，訪團會盡最大力量把聲音帶到華府。

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