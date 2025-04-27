卓揆明赴立院說明特別預算 傅崐萁：歡迎來談想聽政院說法

行政院長卓榮泰明天上午將陸續拜訪立法院各黨團說明4100億元特別預算案，國民黨團總召傅崐萁表示，4100億元特別預算中，只有930億元與應對美國對等關稅相關，其他都是把平常的東西塞進來，行政院應說明清楚為什麼不編公務預算或者追加預算等，大家都很憂心，會聽看看政院怎麼說，只要為國家好，都歡迎來談。

行政院通過4100億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，行政院長卓榮泰日前表示，明（27）日會拜會立院各黨團，盼盡速通過特別條例。行政院稍早發出明日行程，上午9時拜會民進黨立法院黨團、9時30分拜會國民黨立法院黨團、10時拜訪民眾黨立法院黨團。

國民黨團總召傅崐萁表示，現在面臨美國對等關稅問題，對台灣幾乎是致命性危機，美國提出的32%關稅，雖然有90天豁免期，但這些問題之後還是要解決，政府卻沒有策略，台灣產業受的了嗎？ 不只產業，農漁牧業若從零關稅開始談，就全部垮了。

傅崐萁表示，所以這就為什麼要溝通4100億元？現在4100億元中，對國內產業需求只有930億元，其他都是把平常的東西塞進來，對於能源政策等莫衷一是，這個國家除了大罷免沒有其他事情可以做，讓大家很憂心，所以只要是為國家好，都歡迎行政院來溝通。

國民黨團書記長王鴻薇則說，大家也期待聽聽看政院說法，4100億元這麼多錢，是哪些才要編在這次因應美國關稅的特別條例中？其實很多都已經質疑過，政院應說明為什麼不去編公務預算或者追加預算等，是有什麼特別考量？不過短短半小時恐難以說明清楚，就看政院怎麼說。