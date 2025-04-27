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卓榮泰拜會說明特別條例 民眾黨團反對撥補台電1000億

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）與行政院副院長鄭麗君（右）等人主持因應關稅戰特別條例記者會。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰（左）與行政院副院長鄭麗君（右）等人主持因應關稅戰特別條例記者會。記者蘇健忠／攝影

因應美國政府對等關稅政策，行政院長卓榮泰明天將拜會朝野黨團，力拚在最短時間內通過特別條例。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天說，立法院刪減撥補台電1000億元，沒想到行政院借屍還魂重新編列，「這筆錢一定會被砍掉」，也請民進黨政府不要新瓶裝舊酒。

行政院會上周通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，草案規模為新台幣4100億元，其中930億元預計用於挹注「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，卓榮泰明天也將依序拜會民進黨團、國民黨團與民眾黨團，親自向朝野立委說明特別預算內容。

張啓楷今天受訪時表示，立法院先前刪減撥補台電1000億元，沒想到行政院打算借屍還魂，再次編進4100億元特別預算，至於台電公司持續虧損的原因，經濟部長郭智輝聲稱是國際燃料上漲，然而關鍵因素為民進黨政府停用核電、購買綠電成本高於國際價格，況且能源價格早在2023年大幅下降，郭智輝的說法有三大嚴重錯誤。

張啓楷說，麻煩民進黨不要繼續造謠，而政府也不要再新瓶裝舊酒，想要偷渡1000億元撥補台電，「這筆錢一定會被砍掉」，現在應該把這筆錢省下來，全民普發現金6000元或1萬元，不僅協助全民共度通膨難關，同時也因應高關稅對人民生活造成的衝擊。

台電 川普 關稅

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