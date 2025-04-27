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因應關稅衝擊說明台灣立場 立院訪美團今晚出發

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院副院長江啟臣。本報資料照（記者曾吉松／攝影）
立法院副院長江啟臣。本報資料照（記者曾吉松／攝影）

美國宣布對等關稅政策後，立法院副院長江啟臣今晚率台美國會聯誼會、立院外交及國防委員會成員訪問美國華府，將拜會國會山莊、行政部門及智庫，傳達我方產業及民眾心聲，推動台美合作法案，尋求台美互利互惠雙贏局面。

除江啟臣外，訪團成員包括國民黨立委張智倫、黃健豪、民眾黨立委林憶君搭乘同一航班前往。民進黨立委王定宇、邱議瑩、張雅琳於明日出發。

 江啟臣表示， 台灣產業界在對等關稅衝擊下，面臨極大的挑戰，20多天來，他積極走訪基層、傾聽民眾聲音，不少產業提到關稅壓力、地緣風險、資金需求等政策不確定性帶來的問題。

對於未來該如何因應，江啟臣說，除期盼政府儘速與美國完成談判外，也希望從更多面向，例如產業分工、製造合作、職訓教育、人才交流等，促進台美互補實質合作。

與會代表提到，盼可以把這些建議帶到美國，讓美國的朋友知道，台美間不止有台積電、半導體可以合作，還有很多產業領域都有分工合作的機會，台灣製造（MIT）絕對會是美國互信合作的夥伴關係。

訪團停留美國期間，預定拜會國會、智庫、行政部門、產業界等，與美國各界座談交換意見。除關稅議題外，亦將說明「避免雙重課稅法案」之重要性，期盼美國會早日通過，另就台海情勢，國防安全，與相關單位研討，爭取美對台軍售如期交運，並擴大國防安全合作面向。

 

川普 江啟臣 立法院 美國 關稅

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