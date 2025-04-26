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基隆產業座談業者向賴總統建議 和美國談判降到10%以下

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆產業座談業者向賴總統建議，和美國談判降到10%以下。記者游明煌／攝影
基隆產業座談業者向賴總統建議，和美國談判降到10%以下。記者游明煌／攝影

賴清德總統今天下午到基隆市大武崙工業區與廠商座談，業者表示，希望政府和美國談判把關稅降低，和光工業董事長許吉欽說，最重要就是希望政府和美國好好協商，大家溝通，能把過去說的關稅從32%降到10%以下，政府可協助業者導入AI、數位化、智慧化等增強競爭力和降低成本來努力。

許吉欽說，最重要就是希望政府和美國好好協商，大家溝通，能把過去說的關稅從32%降到10%以下，關稅是一個明確的數據，如果把關稅談下來，匯率會比較穩定，整個製造產業的收入和經費來源就比較能去預估。

許吉欽表示，他今天有向總統建議，他們的產品是自動衛浴產品，競爭力是強的，但必須要生根，可以從產業鏈的系統，導入AI、數位化、智慧化增強競爭力和降低成本來努力。

許吉欽說，現在美國最低基礎關稅是10%，還可以吸收，但如果是32%就無法負擔，因此降到10%以下；另外他們內部也會從降低成本來努力。

基隆 川普 美國 賴清德 關稅

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