影／謝國樑先禮後兵！當面向賴總統喊話紓困補助 再去凱道「戰獨裁」

賴清德總統今天下午到基隆市大武崙工業區與廠商座談，基隆市長謝國樑出席，他當面向賴總統喊話，紓困補助是目前基隆企業家們所期待的，希望中央和地方能配合，投入更多的資源進入到產業紓困，共同協助需要紓困的企業。謝國樑致詞後離開，到台北參加國民黨「反綠共、戰獨裁」凱道集會遊行。

謝國樑下午參加座談會前，先在管理中心1樓前迎接賴總統，兩人握手致意。座談時兩人相鄰而坐，謝國樑先致詞，賴總統接著上台致詞，行禮如儀。

謝國樑致詞說，他已和產業有兩次的座談，希望解決更多的困難，今天感謝賴總統到基隆解決產業面對的困境，面對眼前很多不確定性，基隆市府積極應對，配合中央財政部相關政策，整理稅賦減壓資訊提供企業參考。

謝國樑表示，經過和基隆企業座談，很多業者的心聲提到，中央的中小企業融資、低利貸款等補助，他向賴總統喊話，對於預算和紓困補助是目前基隆企業家們所期待的，希望中央和地方能配合，投入更多的資源進入到產業的紓困，基隆市政會配合中央共同協助需要紓困的企業。

謝國樑說，這不只是一次產業的考驗，更是一場國際局勢與產業的壓力測試，中央與地方的合作顯得格外關鍵，期盼中央團隊在推動政策時可以持續給地方更多的彈性和支持，讓資源快速落地，對接企業真正需要。

謝國樑今天在臉書說，他將會到凱道，呼籲大家一起站出來關心台灣的未來，要讓全民聲音被執政黨聽見，台灣的公平正義不能被操弄。