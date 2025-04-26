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支持產業880增至930億 賴清德：找到台灣下一階段機會

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
支持產業880增至930億，賴總統：找到台灣下一階段機會。記者游明煌／攝影
支持產業880增至930億，賴總統：找到台灣下一階段機會。記者游明煌／攝影

賴清德總統今天下午到基隆市大武崙工業區與廠商座談時表示，行政院提出受影響產業的照顧支持計畫，原本推估是880億元，將調整到930億元。因應美國對等關稅，不只要解決當前的問題，希望藉由這次挑戰，找到台灣下一階段的機會。

賴清德今天率總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長龔明鑫、經濟部長郭智輝等出席座談會，基隆市長謝國樑也特別出席，兩人相鄰而坐，謝國樑先致詞，賴總統接著上台致詞，行禮如儀。

賴總統說，面對美國總統對等關稅，台灣嚴陣以待，也已經籌組談判團隊，也秉持五個原則，他們會爭取調降關稅，保障業界發展空間，也會透過包括加大採購、投資，解決出口管制和洗產地等手段，爭取美國政府支持。因此請大家多多提供寶貴意見，讓談判團隊在進行談判的時候，可以兼顧到各個行業的權益。

賴總統表示，行政院卓榮泰院長第一時間已經提出受影響產業的照顧支持計畫，原本推估是880億元，但是經過幾次的座談之後，接受業界的意見，已調整到930億元，針對就照顧支持計畫請大家提供寶貴意見，讓行政院計畫更能夠符合大家的需要。

行政院院會已經通過，送到立法院審議完成就可以發揮功能。

支持產業880增至930億，賴總統：找到台灣下一階段機會。記者游明煌／攝影
支持產業880增至930億，賴總統：找到台灣下一階段機會。記者游明煌／攝影

川普 關稅

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