因應對等關稅 賴清德祭出「五大原則」爭取美國支持

美國日前以「對等關稅」為由，宣布將對台灣加徵關稅，引發業界關注。總統賴清德表示，台灣已嚴陣以待，第一時間籌組專業談判團隊，並秉持五大原則應對，包括積極爭取調降關稅、保障業界發展空間、加大採購與投資、解決出口管制與洗產地問題等手段，以爭取美國政府支持。

賴清德4月26日率領總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長龔明鑫、經濟部部長郭智輝等人前往基隆，與當地產業代表進行座談，說明政府因應美國擬對台祭出「對等關稅」的最新措施，並強調政府會全力與產業站在一起，共同面對挑戰。

面對美國總統對等關稅，賴清德表示，首先，台灣嚴陣以待，也已經籌組談判團隊，也秉持五個原則，會爭取調降關稅，保障業界發展空間，也會透過包括加大採購、投資，解決出口管制和洗產地等等手段，爭取美國政府支持。

賴清德接著表示，第二，在行政院院長卓榮泰院長領軍下，提出受影響產業的「照顧支持計畫」，原本規劃880億元，經過多次座談、聽取業界建議後，調整加碼至930億元，盼能更貼近企業需求，也希望各界持續提供建言，讓政策設計更具彈性與實用性。

賴清德指出，第三，這波對等關稅挑戰不只是為了解決當前問題，更是台灣產業轉型、強化國際競爭力的重要契機，政府將積極推動中長期經濟發展計畫，持續深化與美國經貿合作，並強化全球布局，朝向「立足台灣、行銷全世界」的目標邁進，協助產業升級與永續發展。