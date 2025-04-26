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美威斯康辛州議會友台決議 台美應支持關稅減讓

中央社／ 紐約25日專電

美國威斯康辛州參議院通過友台聯合決議案，呼籲支持台灣關係法、洽簽雙邊貿易協定（BTA）及參與國際組織，決議文提及台美應支持關稅減讓及其他貿易便捷措施。

威州參議院22日無異議通過SJR28號友台聯合決議案。全案由威州眾議院「友台連線」共同主席吉欽斯（Joel Kitchens）與畢林茲（Bill Billings）、友台議員崔諾（Travis Tranel）與佛蘭克林（BenjaminFranklin）等23位參、眾議員15日在州眾議院領銜提案，成為第AJR24號決議，審議期間再獲蘇貝克（LisaSubeck）等3位議員聯署。

泰斯汀（Patrick Testin）、湯姆西克（CoryTomczyk）及羅伊斯（Kelda Roys）等8位州參議員16日在州參院領銜提出相同議案，審議期間獲27位州參、眾議員聯署支持通過。

駐芝加哥辦事處長類延峰對威州參院通過決議表示歡迎，也對威州議院「友台連線」堅定支持台美關係表示感謝。

類延峰指出，威斯康辛州是台灣重要經貿夥伴，重要企業如鴻海及喬山健康科技等在當地設廠，雙方關係密切。決議案提及台美洽簽BTA有助進一步強化雙邊貿易，增加威州對台出口，增進雙邊投資與科技合作。

決議文提及台美應支持關稅減讓及其他貿易便捷化措施，與行政院長卓榮泰希望以BTA精神，進行美國總統川普（Donald Trump）關稅政策後續談判的原則相符。

決議案強調，台美共同支持自由、民主、人權、法治及繁榮等價值。台灣與威州長期關係良好互惠互利，台灣為威州亞洲第4大出口市場，2023年威州對台出口總值達3.8億美元（約新台幣124億元）。台灣有能力、也願意履行國際關係義務、責任並與國際社會合作應對挑戰，如人道援助和疾病控制等。

決議文提到，威州參議院支持台灣關係法及台美簽署BTA，也支持台灣參與攸關衛生、安全及福祉的國際組織，強化雙邊關係與情誼，支持台灣對國際社會貢獻更多的意願。

川普 關稅

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