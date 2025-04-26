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卓榮泰：台美關稅談判 5月一定可以
美國總統川普宣布暫緩對等關稅九十天，各國積極開始與美國展開談判。國民黨立委賴士葆關切，是否能在五月底前輪到台灣進行關稅談判？行政院長卓榮泰表示，五月一定可以，也已備妥方案，談判過程中會堅持對台灣最有利的方向。
美國關稅政策衝擊傳統產業，賴總統昨天與產業界座談時也表示，政府與美國關稅談判，會把握國家利益優先，以及各行各業持續發展的空間，「不會犧牲農漁業，也會做好保護中小微型企業的工作」。
立法院會昨天進行施政總質詢，賴士葆詢問政府何時要跟美國談判？卓榮泰回應，政府已經在四月十一日進行視訊會議，不過，賴士葆質疑，這不是談判，這叫做「準備庭」，談判還沒有開始。
賴士葆追問，具體時間是談判機密，他予以尊重，但是否能在五月底前談到台灣？卓榮泰表示，五月一定可以。至於關稅底線為何？卓榮泰說，交給談判團隊，將來在談判進行過程中，會堅持對台灣最有利的方向。
卓榮泰在回應國民黨立委丁學忠質詢時指出，我方有把握列在第一波談判中；卓強調賴總統已經指示，談判過程中必須以農漁業為優先，而且不管工業或農業，我方對敏感項目一定堅持。
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