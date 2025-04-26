聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰：台美關稅談判 5月一定可以

聯合報／ 記者蔡晉宇周宗禎／連線報導
行政院長卓榮泰表示，台美關稅談判，我方已備妥方案，可在最快時間啟動。記者許正宏／攝影
行政院長卓榮泰表示，台美關稅談判，我方已備妥方案，可在最快時間啟動。記者許正宏／攝影

美國總統川普宣布暫緩對等關稅九十天，各國積極開始與美國展開談判。國民黨立委賴士葆關切，是否能在五月底前輪到台灣進行關稅談判？行政院長卓榮泰表示，五月一定可以，也已備妥方案，談判過程中會堅持對台灣最有利的方向。

美國關稅政策衝擊傳統產業，賴總統昨天與產業界座談時也表示，政府與美國關稅談判，會把握國家利益優先，以及各行各業持續發展的空間，「不會犧牲農漁業，也會做好保護中小微型企業的工作」。

立法院會昨天進行施政總質詢，賴士葆詢問政府何時要跟美國談判？卓榮泰回應，政府已經在四月十一日進行視訊會議，不過，賴士葆質疑，這不是談判，這叫做「準備庭」，談判還沒有開始。

賴士葆追問，具體時間是談判機密，他予以尊重，但是否能在五月底前談到台灣？卓榮泰表示，五月一定可以。至於關稅底線為何？卓榮泰說，交給談判團隊，將來在談判進行過程中，會堅持對台灣最有利的方向。

卓榮泰在回應國民黨立委丁學忠質詢時指出，我方有把握列在第一波談判中；卓強調賴總統已經指示，談判過程中必須以農漁業為優先，而且不管工業或農業，我方對敏感項目一定堅持。

卓榮泰 川普 關稅

延伸閱讀

立委質疑宣講政治語言多？卓榮泰：宣講與大罷免無關

黃建賓要求中央阻止東海岸風電 卓榮泰：必定嚴格審查

護理師竟得捕鼠 卓榮泰：責成衛福部盤點非本職工作

黃呂錦茹被裁定羈押禁見 賴士葆：台灣民主已死

相關新聞

特別條例千億撥補台電挨轟 藍委：重啟核能台電就損益兩平

行政院前天通過四千一百億元的特別條例，在野黨質疑，這是用川普政府高關稅之名，行大偷渡之實，真正用在關稅衝擊的僅約二成，根...

新聞眼／不思改革 賴政府只會情勒

因應美國總統川普的對等關稅政策，行政院終於提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，不過特別預算的金額從八...

賴總統：支持挹注台電千億 電價凍漲

賴清德總統昨天到台南與傳統產業業者座談，表示近期聽到業界的共同心聲，希望面對關稅時能降低生產成本，更盼電價凍漲；賴總統說...

卓榮泰：台美關稅談判 5月一定可以

美國總統川普宣布暫緩對等關稅九十天，各國積極開始與美國展開談判。國民黨立委賴士葆關切，是否能在五月底前輪到台灣進行關稅談...

川普對台態度不明 學者：台灣還不在美優先事項

美國總統川普即將執政滿百日，但其對台態度依舊不明，引發討論。有學者指出，台灣還不在川普政府的最優先事項上，或許要到川普執...

滿足川普要求 韓儒伯：台灣將提綜合方案

美台商會會長韓儒伯廿四日說，預期台灣將在未來幾周提出一套綜合方案來滿足川普政府要求，涵蓋關稅及非關稅措施、貿易失衡和投資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。