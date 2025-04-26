新聞眼／不思改革 賴政府只會情勒

因應美國總統川普的對等關稅政策，行政院終於提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，不過特別預算的金額從八八○億大幅增加到四一○○億元，除了原定的支持產業、開拓市場之外，又以國土安全韌性的名義，納入補貼勞健保及撥補台電等朝野爭議多時的經費，難怪會被質疑疑根本是行「大偷渡」之實。

賴總統昨日南下與產業座談，果然提到電價問題「支持補貼台電一千億，就讓電價就不會漲」，引發台下產業代表的一片掌聲。然而，台電累計虧損截至二月底已經逾四四○○億元，歸根究柢，台電近年的發電成本長期受到國際燃煤、天然氣價格波動所制約，尤其俄烏戰爭衝擊燃料價格快速攀高，更凸顯當前台電體質的脆弱性。

政府拿公帑救台電已不是第一次，從二○二三年到二○二四年，包括疫後特別預算以及年度預算的撥補、增資，已經投入四千億，但是，明眼人都看得出來，有如無底洞般的挹注只是治標，但民進黨政府卻從不肯務實面對思考檢討錯誤的能源政策。

同樣地，卓內閣又將撥補勞保基金一百億元，歷年挹注已經超過三九○○億，但是面對隨時可能破產拉警報的勞保，民進黨始終不願面對改革，如今又把主意打到了特別預算上。此外，行政院更將「防護國家安全」及「國土安全韌性」也包進特別預算，金額甚至達一五○○億元。

然而從國土安全、台電虧損、挹注勞健保到高教人才、關懷弱勢，有些項目本應屬於年度預算的一般政事範疇，行政院將總預算被凍刪的經費「連本帶利」塞進特別預算，顯然算準在關稅大戰的大帽子下，產業界已提心吊膽，在野陣營面臨大罷免更是綁手綁腳，更可肆無忌憚地情勒人民、凌遲在野黨，說到底還是在政治算計，而非思圖團結社會、解決問題。