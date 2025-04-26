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賴總統：支持挹注台電千億 電價凍漲

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
賴清德總統昨天南下與台南產業界座談會，他表示支持補貼台電一千億，電價就不會漲。記者劉學聖／攝影
賴清德總統昨天南下與台南產業界座談會，他表示支持補貼台電一千億，電價就不會漲。記者劉學聖／攝影

賴清德總統昨天到台南與傳統產業業者座談，表示近期聽到業界的共同心聲，希望面對關稅時能降低生產成本，更盼電價凍漲；賴總統說，行政院提出以歲計賸餘挹注台電一千億元，希望電價持續凍漲，「在這關鍵時刻，錢要花在刀口上」，希望大家支持讓台電繼續經營，電價不要調漲，與業界共體時艱。

賴清德說，在新冠疫情期間，台電應政府要求不調漲電價以穩定物價，已經發揮效果，讓台灣的消費者物價指數年增率維持在百分之三左右，相較其他國家平穩，為彌補台電虧損，政府編列一千億年度預算，但遭立法院刪除。

賴總統表示，前天卓榮泰院長拍板通過了「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，提出以歲計賸餘挹注台電一千億元，希望電價持續凍漲。

他話鋒一轉，提到在野黨希望每人普發一萬元，全台二千三百萬人這樣子就要花掉二千三百多億元，他希望大家思考，這些預算要如何使用？對台灣整體經濟發展比較有幫助。

「在這個關鍵時刻，錢要花在刀口上。」賴總統說，希望大家支持政府，讓台電繼續經營，電價不要調漲，與業界共體時艱，他反問與會的業者代表「這樣的方向應該是正確的吧？」現場響起一片熱烈掌聲。

台電 川普 賴清德 關稅 電價

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