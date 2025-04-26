川普對台態度不明 學者：台灣還不在美優先事項

美國總統川普即將執政滿百日，但其對台態度依舊不明，引發討論。有學者指出，台灣還不在川普政府的最優先事項上，或許要到川普執政滿一年對外提出期中報告後，到時台灣對川普政府的定位才會更明朗；而有涉外人士認為此時正值美中貿易戰之際，若執政快滿一年的賴清德總統此時過境美國，恐激化美中矛盾。

美國喬治華盛頓大學席格爾亞洲研究中心廿四日以川普執政百日的台美關係為題，邀請學者專家舉行座談會。

帕米爾諮詢公司資深顧問戴維忠說，川普政府執政百日中，台灣尚不是美國最優先的事項。現階段要評估川普政府的對台政策，時機尚早，或許要到川普執政滿一年，對外提出期中報告以後，大家才能一窺川普的國家安全戰略，到時台灣對川普政府的定位才會更明朗。

川普即將執政百日，賴清德總統也將執政滿一年，賴清德總統會不會選擇在五二○後出訪、過境美國，成為美國華府圈討論的話題之一。涉外人士評估說，賴清德總統當然希望過境美國，但現階段恐怕沒有那麼容易，尤其台美之間正面臨關稅貿易談判，再加上台灣國防支出能否達到美國預期，有太多事情正在發生，「這是個艱難時刻」。