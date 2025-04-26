滿足川普要求 韓儒伯：台灣將提綜合方案

美台商會會長韓儒伯廿四日說，預期台灣將在未來幾周提出一套綜合方案來滿足川普政府要求，涵蓋關稅及非關稅措施、貿易失衡和投資等。韓儒伯並預料，隨著愈來愈多國家和美國展開關稅談判，美國將延長九十天的暫緩期。

華府喬治華盛頓大學席格爾亞洲研究中心廿四日舉辦「第一個百日：川普2.0時代與美台、兩岸關係新動態」座談會，韓儒伯等專家學者與談。

韓儒伯致詞說，為了因應川普關稅政策，三個月來台灣政府已花一段時間規畫應對方案，包括關稅、非關稅壁壘及投資、安全方面等領域。

韓儒伯受訪時表示，賴清德總統三月底在美台商會謝年飯的致詞是重要參考指標，觸及川普政府提出的重要議題，包括希望更多投資來美國，尤其是晶片相關領域，以及增加對美能源採購。韓儒伯預期，台灣今夏將增加對美農產品採購，也將看到更多台企赴美投資。

韓儒伯認為，美國暫緩實施對等關稅，直到完成談判，但若美方覺得與某國進展緩慢、沒誠意談判，就會直接加關稅。

與會的策略諮詢公司亞洲集團資深副總裁馬翊庭受訪時也說，貿易平衡問題可透過軍售、採購液化天然氣和農產品，以及派大型代表團參加「選擇美國」投資峰會等作法處理。但解決貿易關係中的結構性問題就比較困難，美國對台貿易逆差是因美國對電子產品需求很高，台灣需三至四年的長期計畫。