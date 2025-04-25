產業之旅到台南 郭智輝：多項措施齊發因應關稅衝擊

經濟部長郭智輝25日隨賴總統前往台南辦理「產業傾聽之旅」，與在地紡織、汽車零組件、保健食品等產業代表深入交流，掌握業界面對美國關稅調整所帶來的實際挑戰與需求。郭智輝並在會中回應表示，會繼續辦理相關產業座談，並同時提出海外通路布局、AI人才培育、融資貸款、開拓多元市場等多項措施因應關稅衝擊。

賴總統今率領總統府潘孟安秘書長、總統府郭雅慧發言人、行政院龔明鑫秘書長、經濟部郭智輝部長及行政團隊前往台南辦理「產業傾聽之旅」。

賴總統表示，早在川普上任後，政府即密切關注並推演可能情境，因此能在4月初，全球第一個提出應對方案，行政院880億元支持方案，後續更因應產業反映提高至930億元。賴總統強調，政府將全力協助產業穩健發展、化危機為轉機，與企業攜手應對國際情勢變局。

賴總統指出，台灣產業相當有韌性，尤其很多產業具有相當完整的上、中、下游產業鏈。台灣對外貿易有七成以上是銷往美國以外的市場，針對美國關稅議題，政府也有提出中長期計畫，只要大家團結、好好面對，一定可以解決關稅政策挑戰。

另，龔明鑫則提到，傾聽產業建議後，已放寬申請要件如營業額衰退標準由15%放寬至10%，直接或間接受影響者皆可提出申請。

經濟部指出，美國總統川普提出的對等關稅，影響全世界，台灣自然也不例外，政府全力以赴嚴肅面對這個情況，希望透過五大策略跟美國進行談判，第一就關稅部分，希望比照美國、加拿大、墨西哥的關稅協定，可以從零關稅談起。第二，台灣現在經濟實力是夠的，台灣願意對美國進行採購，第三，台灣也願意到美國去投資，共同推動美國成為世界人工智慧中心，台灣絕對可以扮演關鍵角色。第四，做好先進科技產品出口管制、防範低價傾銷及洗產地等問題。第五項解決非關稅貿易障礙。

經濟部表示，政府團隊進行談判時，會確保台灣國家利益，保護台灣各行各業持續發展空間，賴總統並強調，政府不會去犧牲農漁業，也會做好保護中小微型企業的工作。

經濟部還提到，今日的座談會包括台南市長黃偉哲與台南市副市長趙卿惠也到場表達對在地產業的關心。座談會中，業者反映意見包括產業支持方案申請流程應簡化、紡織原料防範洗產地、產業AI化等政策面提出建議。