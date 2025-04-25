立委籲台灣成立主權基金 卓榮泰：跟央行有討論過類似內容

台灣面臨美國高關稅風暴，國民黨立委羅明才在總質詢時詢問，台灣是否需要成立主權基金，帶台灣所有企業走向全世界？行政院長卓榮泰坦言，他們真的有與央行討論過類似的內容，但在目前國際局勢當中，央行還在想出一個比較可行的方式，再做建議，但目前還沒有出來。

立法院會今天對行政院長提出施政方針及施政報告繼續質詢。羅明才詢問，台灣是否需要成立一個主權基金？卓榮泰說，這是一個很好的建議，台灣要主權基金，必須想到它的規模有多大，能夠做什麼樣的合作投資，有專業的人士能夠來管理，在國家的法令底下，能夠即時發展它的效力，這是一個相當具體的建議。

羅明才指出，挪威、新加坡有主權基金，在帶領企業出去的時候，除企業有自己的真本事之外，投資就需要金錢，這時候主權基金就可以扮演一個很好的資源角色，所以政府如果推主權基金，不曉得卓榮泰有沒有想過規模要多大？

卓榮泰說，這真的要思考，可能與國家整體GDP實力相關，也跟外匯存底相關，政府也真的與央行有討論過類似的內容，但就目前的國際局勢當中，央行還在想出一個比較可行的方式，再做建議，建議到現在還沒有出來。

羅明才接續詢問，股市是經濟的櫥窗，國安基金現在5000億不夠，是否增加國安基金？經濟部次長何晉滄答詢時說，國安基金的運作有一個機制，如果要再增加，需要與許多部會一起討論，但會把委員的意見帶回研究。

卓榮泰表示，在世界貿易秩序重整之後，台灣面臨貨幣匯率的調整，所以在這個時候，讓國家有更強大的資金成本，做各種必要的投資，同時對國內的股市更穩定，依照過去的方式來看，現在國安基金規模確實不足，政府有做過這樣的研判。

另外，羅明才詢問，台灣希望成為亞洲資產管理中心，但美國川普政府已推動認可虛擬貨幣的交易模式，現在10年期美國公債的殖利率開始飆竄，間接讓大家對美元的世界定位有一點懷疑，台灣是否像美國一樣，把比特幣納成台灣一個正常的金融發展項目之一？

卓榮泰說，亞洲資產管理中心現在在金管會的籌畫底下，召集了很多的金融單位，在高雄也有一個實驗場域。至於虛擬貨幣，政府也開始要把它納管，將幣商納管之後，政府就更有管理辦法，要求幣商做合法的行為，增加人民對虛擬貨幣的信任度，這是世界金融創新的潮流，台灣必須得上，政府也願意跟金融創新的潮流連結在一起 。