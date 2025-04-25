因應美國關稅政策 黃偉哲：協助台南產業突圍

因應美國關稅政策，台南市長黃偉哲今天表示，台南市政府將啟動三大策略，動用第二預備金，銜接中央新台幣930億元支持方案，傾力協助台南產業突圍。

台南市議會第4屆第5次定期會今天開幕，黃偉哲在施政總報告指出，市府將啟動「多元拓展市場」、「重點輔導中小微型企業」、「強化產業對話平台」等策略，鼓勵產業分散市場。

黃偉哲表示，2024年南科營業額突破2.2兆元，市府打造優質投資環境，已累計1731家投資案，創造逾5萬7000個就業機會，並列管2億元以上重大投資案93案4000億元，讓台南持續推動大南方經濟發展。

黃偉哲說，台南後壁區「2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展」，今年參觀人數超過36萬人，3年至5年內外銷訂單預估114億元。台南市將持續參與國際展覽及辦理活動，佈局紐、荷、澳、美等10個國家地區，開拓更多國際市場。

在農業發展方面，黃偉哲表示，玉井農產加工及冷鏈物流中心一期工程已完成，將軍水產加工及物流運籌中心預定今年完工，新化果菜市場新建冷藏庫也將正式啟用。市府團隊參加2025東京食品展，現場接單超過4億元，訂單逾6000公噸，創下亮眼成績。

黃偉哲強調，台南發展來自每一步踏實累積，市府團隊將秉持「以民為本」初衷，持續強化基礎建設，深化產業創新，均衡城鄉發展，打造文化與科技並進的永續城市。