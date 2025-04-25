何時與美方談判？卓揆鬆口「5月一定可以」

針對美國對等關稅議題，外界相當關心我國何時可以啟動對美談判，行政院長卓榮泰25日鬆口，我方已備妥方案，可以在最快時間內啟動談判，並提到「5月一定可以」。

卓榮泰今日赴立法院施政報告及備詢，會中國民黨立委賴士葆質詢時提到，針對美國對等關稅談判，我方到底何時可以開始與美方談判。

卓榮泰回應，有交給談判團隊，將來在談判進行過程中，會堅持對我國最有利的方向。但在談判還沒有開始之前，不適合講太多談判的內容，容許行政部門再做多一點點的思考，讓談判過程中有更大的彈性。

賴士葆追問，到底何時可以輪到我國與美方談判，時間是否排了，五月有沒有可能？卓榮泰先是再度表達，我方的目標就是爭取國家最大的利益、讓產業在國際間有競爭力，因此希望爭取到的，高於與台灣競爭的國家，這是最低目標。賴士葆再追問，每次都不正面回應，到底五月是否有機會？

卓榮泰才鬆口表達，「5月一定可以」。

行政院長卓榮泰25日下午赴立法院答詢時，立委頻頻關注，我國何時可以展開對美談判？卓揆說，我方已備妥方案，在很快的時間內可以（對美談判），「5月一定可以」。