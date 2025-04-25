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海空運業者提出五大訴求 交通部：跨部會研議配套方案

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部航政司25日指出，先前已針對因應美國對等關稅邀集海空運產業舉辦座談會，會中業者提出五大訴求加速航線調整審查程序、提供中轉貨獎勵措施、增加貨櫃儲放空間、加強產地標示宣導、通關查核流程優化等，對此，航政司指出，已請民航局、航港局、機場公司及港務公司提供協助，研議相關配套方案，並強化與經濟部、財政部跨部會合作，確保整體運輸體系平穩運作。

交通部指出，儘管目前美方關稅措施已宣布暫緩90日實施並維持部分國家稅率在10%，但政策走向仍具高度不確定性，我國對外貿易高度仰賴海運與空運作為支撐主軸，此波美國關稅政策調整，連帶牽動我國整體海空運輸之營運狀況與佈局。

航政司副司長盧清泉說明，在座談中業者普遍表示目前整體營運尚屬穩定，船班與航班訂位率維持約九成，僅出現小幅波動，這次的座談中，也者也提出五大訴求，首先是，希望能加速航線調整審查程序，空運業者期盼民航局簡化並加快貨運航線調整核准流程，提升應變速度；其次，提供中轉貨獎勵措施，建議推動獎勵機制，吸引更多海運貨物經台灣中轉，拓展貨源。

第三，增加貨櫃儲放空間，針對空櫃調度困難問題，建議港務公司釋出更多櫃場空間，以利調配並強化東南亞等鄰近市場貨源競爭力；第四，加強產地標示宣導，因應美國關稅查核，期盼政府加強「原產地認定」規範之宣導，避免業者誤觸違規；第五，通關查核流程優化，希望在查核過程中，兼顧效率與貨物流通順暢，減少對物流進出的干擾。

盧清泉表示，針對上述訴求，交通部已請民航局、航港局、機場公司及港務公司提供協助，研議相關配套方案，並強化與經濟部、財政部跨部會合作，確保整體運輸體系平穩運作。

關於「洗產地」議題，盧清泉指出，目前由財政部成立的「違規轉運查核小組」與經濟部國際貿易署合作，透過每週稽核及產業說明會，協助業者釐清法規與自我保護機制。相關高風險品項如自行車等，已列入嚴格管控，並採逐批核准進口機制，大幅降低台灣轉運成為「洗產地」風險的可能性。

盧清泉呼籲，若業者預見未來有急單需求，請儘早透過交通部運輸調度平台登記，以利協調運能並預作因應，尤其預估7月關稅正式生效前，預估在六月中旬，將可能出現短期貨運需求波動。最後也強調，秉持「穩定運輸、強化韌性、協助產業」原則，攜手海空業者維持臺灣國際運輸體系的穩定，提供進出口產業堅強後盾。

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