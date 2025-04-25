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930億特別預算補貼產業？卓榮泰：重點在研發轉型開發

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
行政院長卓榮泰（中）答詢，930億元產業支援方案協助企業調適，重點在於幫助產業研發、轉型及開發。記者許正宏／攝影
行政院長卓榮泰（中）答詢，930億元產業支援方案協助企業調適，重點在於幫助產業研發、轉型及開發。記者許正宏／攝影

因應美國對等關稅政策，行政院24日提出4100億元特別預算條例因應。民眾黨立委黃珊珊今質詢，政院編特別預算挹注產業，是否會被美方認定為補貼。行政院長卓榮泰答詢，930億元產業支援方案協助企業調適，重點在於幫助產業研發、轉型及開發，將會於談判時說明。

立法院今繼續施政總質詢，黃珊珊質詢指出，美國白宮經濟顧問委員會主席米蘭提出不能報復、開放市場、增加國防預算、加碼對美投資、向美國財政部捐款等5個途徑，台灣除向捐款外都有做，這樣是否能在接下來談判得到好處？卓榮泰強調，向外國政府捐款不會是考量，不論是採購、投資、增加國防預算，都會依照財政能力及需求。

黃珊珊提到，美國多年都點名我國食安與農業政策為貿易障礙，美豬、美牛或基改食品是否將成為對等關稅談判籌碼。另行政院擬編列的特別預算中，有930億元是挹注產業涉及出口補貼，這補貼是政府對產業最重要的「救命丸」，但川普日前提出8項非關稅作弊指控，其中包含出口及政府補貼，是否美方可能要求台灣取消補貼，未來這930億元可能形同廢紙？

卓榮泰表示，政府在對外談判中，堅守以「國人健康與食品安全為優先」原則，但會視情況參考國際檢驗標準與科學驗證基礎溝通。卓也說，行政院去年底設立經濟外交與台美經貿專案小組，針對美方可能提出潛在關稅威脅提前布署因應，930億支援產業當中，重點在於幫助產業研發、轉型及開發。

川普 關稅

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