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川普關稅是文明逆流 醫師：台灣不應一味向美磕頭

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
美國總統川普。(路透)
美國總統川普。(路透)

川普關稅一變再變，對中國設定145%，最近川普態度軟化，說對中關稅實質下降，但不會是零。醫師沈政男說，川普關稅是人類文明的逆流，台灣不應一味向美國磕頭，要從全世界整體利益角度來評論與應對，善盡地球村一份子的責任。

沈政男說，面對川普對等關稅，台灣政府缺乏分析、預測與評論能力，有人說，還好台灣沒有跟中國綁在一起，不然關稅也會145%。但從最新的演變來看，川普已經自動調降對中關稅。

台灣應對川普關稅經濟衝擊，不該一味向美國磕頭，應該面對現實，客觀冷靜觀察，收集充份數據與證據，並了解對方心理行為模式，然後做出最有科學基礎的判斷與抉擇。這就是所謂證據導向的政治與治理，賴清德有講過或聽過，但顯然他沒有吸收起來。

面對川普關稅，台灣到現在都是出於直覺與本能，以及反中的意識形態，不僅沒有對川普的決策造成一絲一毫影響，還在國際丟了臉。連日本這麼聽美國的話，都說不會一再對美國讓步。

國民黨提出兩千億特別條例、擴大內需、爭取國際觀光客，還有普發一萬元，都是經濟學基本知識，應該趕快通過，然而，民進黨政府還在支支吾吾，賴清德說在野黨趁著川普關稅進行政治動作，恐怕說反了吧。

沈政男說，川普關稅玩不下去了，但台灣還必須面對美國更多的突發奇想與善變，這一波川普惡搞的教訓，就是不要一味反中，也不要死抱美國大腿，政治只有一個爸爸，也就是兩個字「現實」。

川普 關稅

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