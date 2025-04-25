賴清德台南業界座談 表示努力讓電價不調漲

賴清德總統今天南下與台南產業界座談會，他表示支持補貼台電一千億，就讓電價就不會漲，台下產業代表響起一片掌聲，他說業界的心聲普遍是面對關稅，至少不要增加成本，都希望電價不要調漲，賴總統說，雖然編列補助台電的預算一千億被刪掉，特別預算也被刪掉，現在還有行政院的剩餘預算來補貼台電一千億，希望今年不要漲電價。「錢要花在刀口上，讓台電可以繼續經營，然後不要調整電價、跟業界共體時艱」。

接著賴清德話鋒一轉，提到在野黨是希望普發現金，每個人發現金1萬元，「大家想看看、2300萬人，這樣子就要2300億元，2300億要怎麼花、對台灣整體的經濟發展比較有幫助？大家可以想想看」。安平工業區廠商協會理事長鄭丞焜表示，希望政府能更扶持傳統產業，因為傳統產業是工業之母。其他工業區業者也很關心工業區廢水廢棄物處理等環保規定、日趨嚴格的減碳要求。 賴清德總統今天南下與台南產業界座談會。記者劉學聖／攝影