疑特別預算含撥補台電 張嘉郡：重啟核電馬上損益平衡

為因應美國對等關稅，行政院昨日拍板4100億特別預算，當中卻包括已被刪除的撥補台電1000億。國民黨立委張嘉郡今日表示，假設能夠重啟核能，台電財務狀況相信馬上就能達到損益平衡。

針對政院4100億特別預算，在野黨質疑當中至少有6成，與因應美國對等關稅毫無關聯。

張嘉郡說，因應美國高關稅衝擊，立法院不分朝野，都希望盡快通過特別預算幫助產業，行政院預算規模雖然高達4100億，但真正協助產業的只有930億，只占22.7%，甚至低於撥補台電1000億，占24%。強烈懷疑，這次是藉由高關稅的幌子，想把之前被刪除而還沒有說明的預算加到特別預算裡，暗渡陳倉。

張嘉郡表示，希望整體預算是真正幫助產業，而不是幫助行政院，把過去被刪除的不適當預算加回來。尤其台電部分，應該是要強烈檢討能源政策跟配比，而非一再用撥補弭平台電的財務虧損。

張嘉郡指出，假設能夠重啟核能，台電財務狀況相信馬上就能達到損益平衡，這樣是否才為長治久安的辦法，而不是每次一直撥補，甚至撥補後仍然累積虧損，高達4000億，這不是長久辦法。