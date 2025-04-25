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卓榮泰下周拜會 王鴻薇：會提醒學蘇貞昌普發現金

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
為因應美國對等關稅，行政院昨日拍板4100億特別預算，行政院長卓榮泰今早表示．下周一將拜會立法院朝野黨團說明。記者許正宏／攝影
為因應美國對等關稅，行政院昨日拍板4100億特別預算，行政院長卓榮泰今早表示．下周一將拜會立法院朝野黨團說明。記者許正宏／攝影

為因應美國對等關稅，行政院昨日拍板4100億特別預算，行政院長卓榮泰下周一將拜會立法院朝野黨團說明。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今日表示，會當面表達疑慮，並問清楚何為「加強國土韌性」，也會要求普發現金，提振經濟。

卓榮泰今早說明特別預算，他表示，國土安全韌性會有1500億，會由國防部、海委會來執行，1000億挹注台電，來穩定物價、民生；另外930億是產業支持，當中屬於經濟部460億、則政部140億，農業部180億、勞動部150億；而弱勢照顧及教育未來會編列670億，當中就是對於健保的補助200億、勞保補助100億及高等教育、人才訓練200億、弱勢關懷包含獨居老人有170億。全部加起來共4100億。他也提出，下周一拜會朝野各黨團說明。

王鴻薇說，會當面向卓榮泰表達疑慮，裡面有很多的預算說得不清不楚，且有6成與因應美國對等關稅無關，為何要編到此次的特別預算裡，這部分要了解。

王鴻薇表示，仍會要求普發現金，政院只是把已經刪掉的預算又補回來，比如補貼台電1000億，或是跟美國對等關稅一點關係都沒有的，要編到這次的特別預算裡，總是要有充分的理由，否則就只是占預算額度而已。

王鴻薇指出，卓榮泰應該學行政院前院長蘇貞昌，用普發現金的方式提振經濟，因為美國的對等關稅，衝擊不僅僅只有外銷產業，也同樣會衝擊現在的服務業，金融市場可能有包含股市的大跌，很多中小企業、外銷等可能有無薪假、裁員等問題，那也會影響到服務業。所以應普發現金，有些民眾可能承認物價壓力，也可以以此來刺激經濟，提振消費。

王鴻薇也說，會針對加強國土韌性，向卓榮泰問清楚，不知道到底要編什麼。

川普 關稅

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