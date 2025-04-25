影／賴清德台南業界座談喊話：支持補貼台電1千億就不漲電價

賴清德總統今天趁著參加台南產業界座談會，向在野黨喊話：「支持補貼台電一千億，讓電價就不會漲」。他說，業界的心聲普遍是面對關稅，至少不要增加成本，都希望電價不要調漲。

賴總統說，雖然政府之前編列的預算一千億被刪掉，特別預算也被刪掉。現在利用設計剩餘而不是舉債、來補貼台電一千億，希望今年不要漲電價。

接著賴清德話鋒一轉，提到在野黨是希望普發現金，每個人發現金1萬元，「大家想看看、2300萬人，這樣子就要2300億元，2300億要怎麼花、對台灣整體的經濟發展比較有幫助？大家可以想想看」。

賴總統說，政府是希望在這個關鍵時刻，「錢要花在刀口上，讓台電可以繼續經營，然後不要調整電價、跟業界共體時艱」，他問台下的廠商代表「這樣的方向應該是正確的吧？」

賴清德表示，美國總統川普4月3日清晨宣布關稅政策，行政院4日下午就提出因應政策，狀況都有掌握。所以在跟產業界座談後，投入支持的金額有880億增加到930億元。