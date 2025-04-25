影／挹助台電千億助穩定物價 卓榮泰：周一向各黨團說明
行政院長卓榮泰上午出席立法院院會前受訪，就政院通過的「4100億預算撥補條例」遭國民黨質疑其中6成與關稅無關，而民眾黨則批評政府偷渡預算表示，此次特別預算是因應國際情勢，強化經濟、社會及國土安全韌性的特別條例。
卓榮泰表示，在未發生美國關稅前，對於稅基剩餘就有一套想法。大概用3000億的稅基剩餘，將其分為3大部分，首先是國土安全韌性，接著是針對民生穩定物價的補助，第三則是對弱勢的關懷和照顧。現在納入就國際貿易變化，對產業支持的880億，增加到930億。
卓榮泰進一步表示，在特別預算上就國土安全韌性會有1500億，會由國防部、海委會來執行，1000億挹注台電，來穩定物價、民生；另外930億是產業支持，當中屬於經濟部460億、則政部140億，農業部180億、勞動部150億；而弱勢照顧及教育未來會編列670億，當中就是對於健保的補助200億、勞保補助100億及高等教育、人才訓練200億、弱勢關懷包含獨居老人有170億。全部加起來共4100億。
對於補助台電1000億卓榮泰表示，補助台電有助穩定台電的財務，有助未來台電電價審議委員會審議電價時，讓電價能夠趨於穩定。期待立院各黨團能夠了解。就此將開始聯絡立法院各黨團，將於下周一親自前往說明，期待在最短的時間內通過特別條例預算。
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