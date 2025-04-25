卓榮泰盼下周拜會 民眾黨團：確實有諸多疑義想就教
行政院通過4100億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，行政院長卓榮泰今表示，下周一將拜會立院各黨團，盼盡速通過特別條例。民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，已經迅速回覆政院，黨團確實有諸多疑義想就教卓院長。
陳智菡今證實民眾黨團有收到行政院希望拜會的訊息，她說，對於行政院提出的4100億特別條例的內容，民眾黨團確實有諸多疑義想就教卓院長，因此已經迅速回覆政院，歡迎卓榮泰院長當天上午10時到黨團，與民眾黨立委進一步溝通。
卓榮泰今上午受訪時說，這次產業之旅中，產業界都希望今年別再調漲電價，雖然這是電價審議委員會執掌，但現在經濟部若能有1000億元挹注台電，健全穩定台電財務狀況，有助於未來電價審議委員會審議時，讓電價趨於穩定，並稍後會開始聯絡各黨團，希望下周一能親自赴各黨團說明。
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