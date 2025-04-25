在野頻喊普發現金1萬 賴總統態度曝光

賴總統25日再度產業拜訪，此次前往台南安平工業區，他表示，希望透過五大方法，來跟美國進行談判，此外針對政院提出的特別條例中提到有關撥補台電，這也是產業拜訪期間所獲的大多數產業的心聲，希望電價不要漲價，那總要回補給台電，因此才會提出這項做法；另外針對普發現金議題，賴總統也提到普發一萬塊錢總共要兩千三百多億元，但這兩千三百億元要如何使用，對台灣整體經濟發展比較有幫助，大家可以想想看。

賴總統表示，他深刻感受到，我們台南市的工商業，有高科技，也有傳統產業，涵蓋食衣住行各個面向，不僅僅我們台南市經濟發展的動力，我們台南市工商業的實力對台灣的經濟發展也扮演關鍵角色。所以今天回到台南來，首先要向大家感謝，感謝大家在崗位為這個城市，也為這個國家努力，當然不可諱言，因為美國總統川普提出的對等關稅，影響全世界，台灣自然也不例外，從影片當中大家可以看得出來，政府是全力以赴、嚴肅面對這個情況，我們希望透過五大方法，來跟美國進行談判，就關稅部分，希望能夠比照美國、加拿大、墨西哥的關稅協定，來談判出台灣跟美國的關稅協定，可以從零關稅談起。

第二，台灣願意對美國進行採購，台灣現在經濟實力是夠的，我們也願意到美國去投資，幫助美國再工業化，甚至台灣也有實力成就川普總統，要將美國打造為世界的人工智慧中心，他這個目標，台灣絕對可以扮演關鍵角色。

第三，是美國要求多年，並不是只有要求台灣，而是要求他的貿易夥伴，要做好先進科技產品出口管制、低價傾銷、洗產地等問題。

此外，賴總統也提到，在跟美國進行談判的時候，有五個方法，希望確保台灣的國家利益，保護台灣各行各業持續發展的空間，政府不會去犧牲農漁業，也會做好保護中小微型企業的工作。

賴總統提到前不久，我到嘉義，與農漁業產業座談，潘孟安剛剛跟我特別分享一個資訊，那次座談之後，台灣鯛價格上漲了五塊錢，為什麼呢？因為我們看農業部提供給我們的資料，養殖漁業他們也分享同樣的數據，以台灣鯛而言，銷往美國我們佔美國市場是20、30％，中國生產的台灣鯛銷往美國市場是60幾％。他說這時候台灣鯛價格不應該下降，因為中國關稅比我們高，理論上台灣賣到美國的市場價格會更有競爭力，因為我們是10%關稅，怎麼會台灣鯛價格下跌呢？他認為這沒有道理，因此請農業部協助，果不其然，可能經銷商、業者也了解這樣的情勢，願意公平對待我們的養殖漁戶。

賴總統說，台灣產業幾十年來的產業，是有韌性，各行各業都有這樣的韌性。特別是很多產業上、中、下游生態鏈，都相當完整。台灣對外貿易，23.4%是銷往美國，大約76％左右，是銷往美國以外的市場，所以大家團結、好好面對，一定可以解決這樣的事情。座談時，大家可以就這一部分提出意見，台灣政府面對美國談判，應該如何面對，特別是站在你們產業上來講。

此外，賴總統強調，行政院第一時間提出照顧計劃，這是全世界提出對受影響產業照顧計劃的政府。為什麼有辦法呢？因為川普總統上任以後，關稅不離口，所以總統府、行政院嚴陣以待，持續關注關稅政策的發展，同時也去盤點、沙盤推演，低推估、高推估，應該提出什麼樣的對策。所以台灣時間4月3日清晨，行政院4月4日下午就提出支持政策，不是沒有掌握，其實都有掌握。現在跟大家座談以後，很多意見也重新納入行政院長計劃中，所以金額從880億元提高到930億元。

另外，賴總統說他主持的座談，或行政院長卓榮泰主持的座談，業界通常都有一個心聲，希望能夠降低業界成本。他相信大家心情也是如此。面對關稅，能夠降低台灣的生產成本，至少不要再提高，所以都會提到電價不要漲。如何不漲呢？台電過去在疫情期間，就接受政府要求，不要調漲、不要增加他們的成本、來穩定物價，也發揮效果。疫情期間，日本、韓國、歐盟、美國的通膨指數都百分之九點多，台灣才百分之三點多，我們渴望今年會在百分之二以下，就是因為核心物價沒有調漲。

賴總統說，總要回補人家，尤其疫情期間已經過去。政府年度預算編列一千億元被刪掉、之前編列特別預算一千億元也被刪掉，院長用歲計賸餘、不是舉債，編列一千億撥補台電，希望今年電價不要調漲。不過在野黨是希望每一個人普發一萬塊錢，兩千三百萬人一人一萬，就是兩千三百多億元，大家可以想想，兩千三百億元要如何使用，對台灣整體經濟發展比較有幫助，大家可以想想看。

賴總統強調，政府是希望在關鍵時刻，錢要花在刀口上，應該讓台電可以繼續經營，不要調漲電價，跟我們業界共體時艱，這樣的方向應該是正確的吧。敬請大家支持。

賴總統說，政府也提出中長期計劃，這部分大家也可以提出來，難得回到台南，跟大家見面，你認為你的產業或台灣經濟中長期應該注意什麼事情，你們面臨什麼樣的困難，行政院秘書長龔明鑫是台灣總體經濟專家、經濟部長郭智輝則跟大家一樣是業界領袖，大家有任何問題都可以解決、可以跟大家一起拚經濟。