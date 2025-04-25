特別預算匡180億 陳駿季：用在刀口應足夠 必要時爭取追加
行政院提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」編列4100億元。農業部長陳駿季表示，目前評估農業部編列的180億元應該足夠。不過目前關稅還沒有確定，未來若關稅還有大幅度調整，農業部還是會循程序向行政院爭取增加預算。
因應美國總統川普的對等關稅政策，行政院提出特別條例草案，不過由原先的880億元大幅增加到4100億，並以國土安全韌性的名義，納入補貼勞健保及台電等經費，遭在野黨質疑行大偷渡之實。
農業部長陳駿季表示，農業部因應美國關稅編列的預算是180億元，特別是針對對美國輸出有關，直接或間接受影響的產業，目前看起來180億元應該都是花在刀口上，評估應該足夠。
不過陳駿季也說，因為目前關稅還沒有確定，如果說未來關稅還有一些大幅度的調整，農業部還是會循程序去增加預算。
陳駿季強調，幫助農民是農業部的責任，如果未來經費仍不夠的話，農業部還是會循程序，向行政院爭取增加預算。
根據行政院先前評估，農業界受對等關稅衝擊主要蝴蝶蘭、毛豆、茶葉、吳郭魚、鬼頭刀等出口農漁業產品，可能有出口減少競爭優勢的疑慮。因此針對農業的金融支持，提升產業競爭力、開拓多元市場等三大面向，預計投入180億元。
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