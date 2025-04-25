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4100億特別條例遭在野質疑 卓揆：將親自到各黨團說明

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院24日通過4,100億特別條例，但遭到在野黨質疑與因應關稅無關，對此，行政院長卓榮泰25日再度重申，在還沒發生美國關稅時，政府對今年的歲計賸餘原本就有一套的想法，分為三大部分，包括國土安全韌性、民生穩定物價、弱勢關懷照顧，他商請立法院各黨團能夠了解這個內容，並親自到各黨團去做說明、拜託，希望能夠在最短的時間內通過特別條例。

卓榮泰今日再度赴立法院施政報告並備詢，會前接受媒體採訪時他針對4,100億特別預算提到，這次的特別條例整個的涵蓋面就是，因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性的特別條例，這個範圍當然是比較廣。

至於範圍這麼廣，卓榮泰說明，因為我們在還沒有發生美國關稅這件事情之前，政府對今年的歲計賸餘原本就有一套的想法，我們大概用3,000億左右的歲計賸餘，將它分為三大部分，一大部分就是針對國土安全韌性，但一部分也是針對民生穩定物價的補助，另外一部分就是針對弱勢的關懷和照顧，而現在只是把對產業支持，完全針對貿易這次變化的這個情形的產業支持，原來的880億增加到930億納進來。

卓榮泰說，所以在這一次的整個特別條例之後，我們在特別預算的規劃當中，針對國土安全韌性的會有1,500億，會由國防部、海委會分別來執行；另外1,000億，就是挹注台電，這個是在穩定物價民生的工作；另外有930億，就是產業支持，這當中屬於經濟部的有460億、屬於財政部140億、屬於農業部的180億、屬於勞動部的有150億；另外關於弱勢照顧及教育，未來會編670億，當中就是對於健保的補助200億、勞保的補助100億，還有對於高等教育人才訓練200億，再加上對於弱勢關懷，包括獨居老人的有170億，總共加起來就是4,100億。

那麼針對台電的這個部分，卓榮泰強調，其實我們在這次產業之旅當中，屢屢在每個現場，產業界都希望今年不要再調漲任何的電價，雖然這個是電價審議委員會必須去面對要不要調整的決議的，但是我認為經濟部如果這個時候能夠讓台電有1,000億的挹注，來健全跟穩定台電現在的財務政策的話，那麼有助於未來電價審議委員會在審議的時候，讓電價能夠更趨於穩定，這是我們做這樣的想法。

卓榮泰也提到，所以我要商請立法院各黨團能夠了解這個內容，因此他今天也決定，稍等我們會正式的開始聯絡，請各黨團在下禮拜一的時間，能夠容許有時間，會親自到各黨團去做說明、拜託，希望能夠在最短的時間內通過特別條例，而且就特別預算的內容，也會再一次詳細的說明。

川普 關稅

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