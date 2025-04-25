【重磅快評】賴政府加倍搶錢 看準藍白不敢再擋？

行政院會通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，規模達4100億元，包含產業支持、國土韌性和社會支持，從高教人才培育、國土防衛、撥補勞健保到挹注台電，名目繁雜，無所不包。名為因應川普關稅戰，其實是滿足賴政府揮霍需求，把被藍白刪掉的預算加倍搶回！

針對川普對等關稅措施，行政院先前已提出「9大面向、20項措施、總經費880億元」的支持方案，現加碼到930億，支持產業應對衝擊。但把國土安全韌性，包括資訊安全、海巡設備更新、基礎建設等全都納入，總共匡列1500億元，用來應對川普關稅戰，名目上卻似乎有點不倫不類。賴政府認定，川普關稅戰會演變成美中軍事衝突，並打成台海戰爭嗎？

不過，賴清德跪降川普，首先就是雙手奉上保護費，聲稱將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP占比 3%以上目標。今年我國國防總體支出約為6470億元，學者曾估算，至少要增加1500億元的國防特別預算，才能達到GDP的3%目標。

但今天政院所提特別條例中匡列的1500億元國土安全韌性內容，卻不像是要上繳給川普的保護費。政院人士也強調，特別條例雖提升國土安全能量，但非國防特別條例，也不是國防特別預算。看起來，賴清德還要從人民口袋再掏1500億元的國防特別預算獻給川普；問題是，今天這1500億元國土防衛特別預算，和川普關稅戰到底又有什麼關係？

再看特別條例匡列的社會支持1670億元，要加強照顧弱勢、關懷服務，以及撥補勞健保等，多數民眾應會支持；但該問的是，撥補勞保健保基金，原已列在總預算，為何又要以特別預算撥補？尤其勞保，政府不敢改革，只會擺爛，年年總預算撥補無法填洞，新冠疫情後已用特別預算挹注，現在又以特別條例來匡錢了。

最惡劣的是，社會支持1670億元，其中補助台電就占了1000億元。賴政府原以總預算補助台電1000億元，但遭立法院全數刪除，賴政府不死心，拐個彎就拿特別條例來要錢。原本是金鷄母的台電，是被民進黨政府錯誤的能源政策掏空的，賴政府不檢討改正，還擺明就是要強迫人民埋單！

立法院藍白兩黨監督總預算，聯手刪減2075億元，但2.9兆的中央政府總預算仍比去年增加了2.56%。賴政府仍然製造謠言、哭窮賣慘，推動大罷免，連被凍結的1381億元預算都刻意不送立法院解凍；最後還提出特別條例匡列4100億元，差不多就是被刪預算的2倍。

賴政府以「因應國際情勢」為名，起草一份包山包海的特別條例，就要來搶人民納稅錢。民進黨政府只有想不到的錢，沒有不敢搶的錢，看準正被大罷免輾壓的在野黨不敢再擋嗎？