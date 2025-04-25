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特別條例挨轟偷渡 卓榮泰：下週一會去各黨團說明拜託

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者蔡晉宇／攝影
行政院長卓榮泰。記者蔡晉宇／攝影

行政院通過4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，在野黨質疑，這是用川普政府高關稅之名，行大偷渡之實，真正用在關稅衝擊的僅22.7%，根本是灌水。行政院長卓榮泰今天表示，這是在美國關稅新政出現前就有的想法，下周一將拜會立院各黨團，盼盡速通過特別條例。

立法院今天進行對行政院長卓榮泰施政總質詢，卓榮泰會前受訪表示，特別條例涵蓋面包括因應國際情勢，強化經濟、社會、國土安全韌性等，範圍比較廣。這是在發生美國關稅新政之前，政府對今年度歲計剩餘，原本就有一套想法，分為三部分，包括國土安全韌性；穩定民生補助；弱勢關懷照顧等。

卓榮泰指出，現在只是把因應關稅新政，政府對產業支持經費，從880億元增加到930億元，一起納進特別條例內。未來針對國土安全韌性會有1500億元，另外1000億元挹注台電，穩定民生；930億元是對產業支持，弱勢照顧及教育則編列了670億元。

卓榮泰說，在這次產業之旅中，產業界都希望今年別再調漲電價，雖然這是電價審議委員會執掌，但現在經濟部若能有1000億元挹注台電，健全穩定台電財務狀況，有助於未來電價審議委員會審議時，讓電價趨於穩定，盼立院朝野黨團共同支持。

川普 關稅

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