4100億特別條例挨批胡搞 國民黨質疑6成與美關稅無關

因應美國對等關稅衝擊，行政院會昨天拍板「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，共三大面向、總計四千一百億預算，其中包含撥補台電一千億元。國民黨團質疑，有六成與關稅無關；民眾黨團總召黃國昌批評，賴政府以因高關稅之名想把預算「全塞回來」。

因應關稅880億升至4100億

行政院長卓榮泰廿一日核定「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」八八○億元；行政院會昨天通過特別條例草案，將美國關稅因應方案提高上限至四千一百億元。其中原本的八八○億元，增加到九三○億元作為原先的產業支持面向，其餘則是國土韌性面向一千五百億元、社會支持面向一六七○億元。

社會支持面向中，包含撥補台電一千億、撥補健保兩百億元、勞保基金一百億元、照顧弱勢一七○億元、培育高教人才兩百億元。

行政院長卓榮泰更親上火線主持記者會。他說，全球貿易秩序重整，加上複雜地緣政治變化，政府應做好全面準備，以支持產業、安定就業、照顧民生、強化韌性四大主軸，特別條例將全數移用過去歲計賸餘支應，請立法院加速審核。

條例項目包含提供企業金融支持、提升產業競爭力、協助企業開拓多元市場、支持勞工安民就業、強化農業金融支持、提升產業競爭力及協助開拓多元市場、強化高等教育人才培育、挹注台電公司、全民健保及勞工保險基金、加強照顧弱勢族群及提供關懷服務、強化國土防衛能量，以及提升資通作業環境及設備。

880億增加到4100億 製表／黃婉婷

穩定物價 撥補勞健保

對於納入台電、勞健保撥補，卓榮泰說明，日前在產業傾聽之旅中，聽到業者擔心受到電價浮動、關稅上漲雙重衝擊，因此提出挹注台電千億、撥補勞健保，力求穩定民生物價，舒緩衝擊。

卓榮泰說，國際經濟貿易情勢出現變化，社會經濟會波動，須全面照顧弱勢族群。至於強化韌性部分，他說，台灣海空遭遇灰色侵擾，須強化海巡設施，且資安就是國安，台灣遭受網路攻擊是其他國家四倍，因此要提升資通作業環境及設備，增加備援韌性。

藍反對撥補台電無底洞

實施期間從今年三月十二日至二○二七年十二月卅一日為止，回溯主因是美國對鋼鐵產業加徵百分之廿五關稅，鋼鋁業者近日已遭衝擊，必須彌補落差。

國民黨團首席副書記長羅智強說，撥補台電是已被刪除的預算，行政院卻納入，「我們不是反對撥補台電，是反對撥補無底洞」。國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，台電沒有任何改變，不可能光要錢，除非賴政府願意讓核三延役。

民眾黨：不要愚弄人民

黃國昌說，在野黨刪減總預算二○七六億元，再加上稅收超徵可用的兩千億元，兩筆錢加起來就是四一○○億元，現在全部包在特別條例，欺騙人民要因應高關稅。該給產業跟勞工支持的項目，民眾黨團絕對支持到底，但錢要花在刀口上，不是政府胡搞瞎搞，「請不要自欺欺人，更不要愚弄人民」。