普發現金無望 卓揆：不是因應衝擊最佳方法

因應美國關稅衝擊，在野黨倡議可將普發現金列為照顧民生手段之一。行政院長卓榮泰廿四日明確表態，稱國家面臨外交、軍事及財政重大衝擊，普發現金並非此時因應衝擊的最佳解決方案。

在野黨鑑於關稅政策衝擊傳統產業，加速推動全民普發現金，藍白各自主張發放一萬元及六千元，分別提出預算法修法與特別條例草案，前者已經交付院會協商，後者也將交付委員會審查，力拚本會期完成三讀。

行政院會昨天拍板「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，媒體詢問，依據特別條例草案主軸及財源支應方式，是否在野黨呼籲的普發現金方式，確定不列入政府這次的手段之一。卓榮泰指出，把現金發在每個人的手上是一件快樂的事，但對國家長遠整體發展而言，應該要有更合理做法，政府先前就有設定好對弱勢的補助，與其把一萬發給每個國人，不如發五千元給沒有五千元的人。