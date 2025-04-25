聽新聞
0:00 / 0:00

普發現金無望 卓揆：不是因應衝擊最佳方法

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
行政院長卓榮泰。記者黃婉婷／攝影
行政院長卓榮泰。記者黃婉婷／攝影

因應美國關稅衝擊，在野黨倡議可將普發現金列為照顧民生手段之一。行政院長卓榮泰廿四日明確表態，稱國家面臨外交、軍事及財政重大衝擊，普發現金並非此時因應衝擊的最佳解決方案。

在野黨鑑於關稅政策衝擊傳統產業，加速推動全民普發現金，藍白各自主張發放一萬元及六千元，分別提出預算法修法與特別條例草案，前者已經交付院會協商，後者也將交付委員會審查，力拚本會期完成三讀。

行政院會昨天拍板「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，媒體詢問，依據特別條例草案主軸及財源支應方式，是否在野黨呼籲的普發現金方式，確定不列入政府這次的手段之一。卓榮泰指出，把現金發在每個人的手上是一件快樂的事，但對國家長遠整體發展而言，應該要有更合理做法，政府先前就有設定好對弱勢的補助，與其把一萬發給每個國人，不如發五千元給沒有五千元的人。

卓榮泰 川普 藍白 關稅

延伸閱讀

卓榮泰赴方濟各靈堂追思 緬懷教宗一生勤儉、關愛世人

特別預算出爐 王鴻薇：民進黨利用4100億加溫大罷免

在野提議普發現金 卓揆首表態不是最佳解決方案

詐騙推新招「假買家騙賣家」 卓榮泰指示5大部會因應

相關新聞

4100億特別條例挨批胡搞 國民黨質疑6成與美關稅無關

因應美國對等關稅衝擊，行政院會昨天拍板「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，共三大面向、總計四千一百億...

冷眼集／偷渡4100億元預算 滿滿政治算計

行政院會前晚，一輛輛黑頭車停在行政院前廣場，直到入夜才離開，原以為是在為產業支持方案收尾，豈料最後端上桌的，卻是包山包海...

行政部門：穩社會 降低關稅衝擊

行政院會昨通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，預算規模四一○○億元，其中包括撥補勞保基金一百億元...

立院赴美團 爭取我關稅低於陸日

美國總統川普宣布對等關稅政策，我國駐美代表俞大㵢表示，台灣已與美國展開貿易談判，且過程非常順利。

立委憂美豬美牛「表忠的獻禮」？

美國對等關稅影響，近來多討論美豬、美牛進口零關稅等議題，立委高金素梅昨引用日本首相石破茂「不在食安問題上妥協」的立場，質...

普發現金無望 卓揆：不是因應衝擊最佳方法

因應美國關稅衝擊，在野黨倡議可將普發現金列為照顧民生手段之一。行政院長卓榮泰廿四日明確表態，稱國家面臨外交、軍事及財政重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。