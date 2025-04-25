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立院赴美團 爭取我關稅低於陸日

聯合報／ 記者陳熙文唐筱恬／綜合報導
駐美代表俞大㵢。圖／聯合報資料照片
駐美代表俞大㵢。圖／聯合報資料照片

美國總統川普宣布對等關稅政策，我國駐美代表俞大㵢表示，台灣已與美國展開貿易談判，且過程非常順利。

俞大㵢廿三日接受福斯電視台（Fox News）訪問，談及川普的對等關稅，俞大㵢說，美國的目的在於重振製造業，而在台積電和輝達陸續宣布對美投資之後，顯見台灣已經在美國布局。

針對川普在四月二日宣布對等關稅政策，台灣被課徵百分之卅二關稅，俞大㵢說，台灣和其他國家當時都非常驚訝，尤其台灣被課徵這麼高的關稅；不過，俞大㵢表示，台灣在四月十一日與美國展開談判，並指出，現在非常順利。

俞大㵢指出，賴清德總統日前已在彭博的投書中點名台灣的應對方案，包括降低關稅，可能調降至零關稅、增加對美投資、取消非關稅障礙、增加對美軍購、購買美國液化天然氣（ＬＮＧ）和工業產品等，以降低台美之間的貿易不平衡。

此外，立法院跨黨派赴美團即將於四月二十八日出發。立法院副院長江啟臣昨天提出三大國會行動主軸，將利用赴美訪問期間，對美爭取台灣出口產品對美關稅水準低於中國大陸、日本等；另外建議政府擴大「投資台灣三大方案」補貼適用年限與內容，納入本次特別預算條例。

俞大㵢 台積電 川普 江啟臣 賴清德 關稅

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