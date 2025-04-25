立委憂美豬美牛「表忠的獻禮」？

美國對等關稅影響，近來多討論美豬、美牛進口零關稅等議題，立委高金素梅昨引用日本首相石破茂「不在食安問題上妥協」的立場，質疑台灣是否會犧牲自身的利益作為「表忠的獻禮」？衛福部長邱泰源強調，對於人民健康的維護、食品安全的堅持，絕對不會妥協。

立法院社福及衛環委員會昨天就「美豬、美牛進口零關稅且如何保障國人食品安全及農民權益」，邀請衛福部、農業部、經濟部等單位進行專題報告並備詢。

立委王育敏質詢指出，美豬美牛有沒有在談判議題內？行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣說，基於台美談判互信原則，談判議題現階段無法對外揭露，未來如有適當時機，會由行政院副院長鄭麗君領軍的談判小組說明。

王育敏說，美方若進一步逼迫，台灣在美豬美牛標示、萊克多巴胺或要求放寬其他標準，我方應是更有底氣的，因標示產地是讓消費者清楚分辨與選擇，如果美國連這個都要拿掉，覺得非常不合理。

農業部次長杜文珍表示，如果能提供作為談判代表的諮商，一定會納入這一點。

邱泰源說，守護國人食安是最高任務，針對相關議題會堅持四個原則，包括食安優先、科學分析、參考國際標準，並落實邊境查驗與市場稽查，即便先前美國抗議仍會堅持。

此外，由於強化國土防衛能量與提升資安作業環境設備將採「限制招標」，被解讀是未來是否都會向美國採購，藉此平衡對美貿易逆差。

行政院長卓榮泰表示，美國對台灣而言是大的市場，但絕對不是唯一的市場，政府只是依照國家財政能力與國防的需要，購買各種國土安全韌性的各項設備。