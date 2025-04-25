卓揆談普發現金 不是最好的方案

行政院會昨（24）日通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，整體規模達4,100億元，將以前年度歲計賸餘支應。然在野黨提議要普發現金1萬元，行政院長卓榮泰表示，普發現金並非此時最好的解決方案。

財政部日前公布去年全國賦稅收入實徵淨額高出預算數5,283億元，立法院國民黨團拋出普發現金1萬元，並提案要將「稅收超徵還稅於民」法制化。

行政院通過特別條例4,100億元，將由歲計賸餘支應，立法院民進黨團表示，歲計賸餘依法有特定用途，與其訴求普發現金，不如先支持特別條例與預算。

卓榮泰昨日表態，把現金發給每個人是一件快樂的事情，但對國家長遠整體發展應該有更合理的做法，「在國家面臨外交軍事甚至財政重大衝擊時，只用發現金的方式，不是最好的解決國家問題方法」。

他說，4,100億元的強化安全韌性特別條例涵蓋面廣，讓每一份國家的資源用在最有需要的地方，這才是善用資源。尤其是要針對弱勢族群照顧部分做好，「與其把1萬元發給每個人，不如發5,000元給沒有5,000元的人。」