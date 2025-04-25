政院拍板4,100億特別預算 草案規劃產業支持930億元

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院長卓榮泰（中）與副院長鄭麗君（右）、秘書長龔明鑫說明因應關稅戰特別條例。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰（中）與副院長鄭麗君（右）、秘書長龔明鑫說明因應關稅戰特別條例。記者蘇健忠／攝影

行政院會昨（24）日通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，匡列總經費4,100億元。其中，將原本產業金融支持的880億元經費，再加碼50億元用於產業設備汰舊換新，使得產業支持總金額增加至930億元。

特別條例的4,100億元中，除產業支持方案930億元，還有撥補台電、勞健保、弱勢補助1,670億元，以及強化國土防衛1,500億元。政院表示，全數由歲計賸餘支應。

特別條例草案接下來將送立法院審議，不過在野黨質疑，特別預算有六成與關稅無關，賴政府以因應高關稅之名，想把預算「全部塞回來」，恐難以同意。民眾黨團總召黃國昌表示，政院將總預算中遭刪除台電撥補經費、海巡艦艇與無人載具採購等支出，重新包裝塞入特別預算中，質疑行政院利用特別預算「借屍還魂」。

行政院會通過的特別條例，訂出「支持產業、安定就業、照顧民生、強化韌性」四大主軸，訂定十項措施，包括：提供企業金融支持；提升產業競爭力；協助企業開拓多元市場；支持勞工安定就業；強化農業金融支持、提升產業競爭力及協助開拓多元市場；強化高等教育人才培訓；挹注台電、全民健保及勞保基金；加強照顧弱勢族群及提供關懷服務；強化國土防衛能量，以及提升資通作業環境及設備。實施期間從今年3月12日至2027年12月31日為止，回溯主因是美國對鋼鐵產業加徵25％關稅，鋼鋁業者近日已遭衝擊，必須彌補落差。

行政院長卓榮泰指出，在產業傾聽之旅中，不斷聽到業者擔心受電價浮動及關稅上漲的雙重影響。為此，在此次特別條例中，亦提出挹注台電公司1,000億元，以健全台電財務結構、調節能源價格的方式來穩定民生物價。

特別條例草案中，有930億元預計用於挹注「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」。經濟部次長何晉滄在院會後記者會上表示，正評估協助業者汰舊換新的補助比例如何分配，藉以加大力道協助中小企業。

經濟部規劃出口供應鏈支持方案共包括20項措施，提供工業部門貿易融資利息減碼、輸出保費優惠、外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼、研發轉型補助、協助業者爭取海外訂單，以及安定勞工就業等；農業部門則會提供農業貸款利率加碼補貼、強化外銷冷鏈體系，以及擴大國內外行銷活動。

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